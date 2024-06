AFRIČKA VRELINA DIŽE TEMPERATURU, LEKARI SAVETUJU OPREZ: I zdravima treba vremena da se aklimatizuju, ne izlazite ako ne morate

Pred nama je najtopliji dan od početka godine – temperatura danas i do 38 stepeni. Lekari savetuju da se izbegava boravak napolju u najtoplijem delu dana, a do subote nas očekuju temperature i do 40 stepeni, pa se oprez preporučuje do kraja sedmice.

U Srbiji se očekuje još jedan vreo dan. Biće toplije nego juče – temperature će se kretati od 35 do 38 stepeni. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, najtoplije će biti na jugu i istoku zemlje.

U Nišu se očekuje 38 stepeni, dok će u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu temperatura biti za stepen niža.

Crveni meteo-alarm na istoku i jugoistoku Srbije

U Istočnoj i Jugoistočnoj Srbiji na snazi je crveni meteo-alarm. Iz RHMZ-a objašnjajavaju da to znači da su prognozirane naročito opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja.

U ostatku zemlje je proglašeno narandžasto meteo-upozorenje.

foto: Printscreen/RHMZ

Lekari savetuju da se ne izlazi u najtoplijem delu dana

Savet lekara je da se u najtoplijem delu dana ne izlazi, već da dozvolimo telu da se navikne tako što ćemo izlaziti u ranim jutarnjim i kasnim večernjim časovima.

"Svima smetaju ove temperaturne razlike. Naravno, mi koji se smatramo zdravima i nama treba vreme da se aklimatizujemo, tako da uvek je najbolji savet da izlazimo napolje u ranim jutarnjim časovima i kasnim večernjim, da damo svom telu šansu da se navikne. Hronični pacijenti da ne izlaze u najtoplijem delu dana, baš ako moraju i ako nemaju neke neodložne poslove neka koriste terapiju.

Uvek bi trebalo da izlazimo iz kuće, da na vreme jedemo, da ponesemo flašicu vode i naravno neka užina je uvek dobra", rekla je dr Bojana Aćimović iz beogradske Hitne pomoći.

Kakvo nas leto očekuje

Leto, kalendarski, počinje sutra, a stručnjaci već predviđaju obaranje temperaturnih rekorda.

Klimatolog Vladimir Đurđević rekao je za RTS da ovih dana očekujemo temperature koje će biti za 10 stepeni više nego što su očekivane za ovo doba godine, sa temperaturama i do 40 stepeni.

Istakao je da trenutne prognoze ne pokazuju da ćemo imati najtoplije leto, ali ćemo imati izuzetno toplo leto. To znači sa temperaturama koje su uočljivo iznad proseka i sa nekoliko toplotnih talasa.

Kupališta – najbolje mesto za rashlađenje, ali uz oprez

Širom Srbije su brojna kupališta otvorila svoja vrata. Juče je sezona počela na Adi Ciganliji i pojedinim beogradskim bazenima.

Na najvećem beogradskom kupalištu dežuraće dve ekipe Hitne pomoći, Komunalna milicija i dežurna služba obezbeđenja.

"Ono što je bitno da naši posetioci ne brinu o čistoći jezera, gradski zavod za javno zdravlje i ove godine kontroliše kvalitet vode u savskom jezeru na četiri lokacije, ali bitno je da se poštuju pravila ponašanja, da se rashalde pre nego što uđu, da ne ulaze u najtoplijem delu dana i pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih susptanci", naglašava Maja Pavlović iz JP "Ada Ciganlija".

Do subote se očekuje veoma toplo vreme, sa temperaturom do 40 stepeni, pa se oprez savetuje do kraja sedmice.

(Kurir.rs/RTS)