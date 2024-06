POSLE TROPSKIH 40 STIŽE HLADNI FRONT: Očekuju se oluje sa grmljavinom, nevreme prvo stiže u ovaj deo Srbije

Srbiju je zahvatio drugi toplotni talas ove sezone, a temperature će se u nastavku sedmice približiti i 40 stepeni. Da podsetimo, prvi toplotni talas doneo je Srbiji pre 10 dana temperature do 36 stepeni.

Sve do kraja ove sedmice Srbija će biti pod uticajem vrelog afričkog vazduha, koji će preko Mediterana jugozapadnim visinskim strujama stizati do našeg područja. Nebo će biti u potpunosti vedro i bez oblaka.

Još vrelije vreme biće od četvrtka do subote, uz temperature od 35 do 39, lokalno u Pomoravlju i na jugoistoku Srbije do 40 stepeni.

Očekuju se i veoma visoke vrednosti indeksa UV zračenja, pa se u periodu od 10 do 16 časova ne preporučuje izlaganje suncu duže od 15 minuta bez adekvatne zaštite.

Već tokom vikenda doći će do destibilizacije atmosfere.

U suboru nakon vrelog dana, kasnije posle podne i uveče u zapadnim i jugozapadnim, tokom noći i u Vojvodini biće uslova za pljuskove sa grmljavinom.

U nedelju posle podne u severnim, tokom večeri i noći i u ostalim predelima Srbije usled prodora hladnog fronta očekuje se naoblačenje i zahlađenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Maksimalna temperatura u subotu već na severu i zapadu Srbije biće nešto niža, uz temperature do 32 stepena, a u nedelju krajem dana zahlađenje u svim predelima.

Vikend bi predelima koje očekuje pljuskovi sa grmljavinom mogao da donese lokalno i jače grmljavinske oluje i nepogode sa gradom, uz obilnije pljuskove, naročito u subotu predveče i u nedelju posle podne i uveče neposredno pre, ali i po prodoru hladnog fronta sa severozapada.

Kada osetno hladnija vazdušna masa dospe iznad vrele podloge, vazduh se naglo uzdiže i hladni, što dovodi do stvaranja moćnih kumulonimbusa, odnosno oblaka sa jakom grmljavinom, gradom i obilnim pljuskovima.

Dakle, hladni front "oduvaće" vrelo vreme sa našeg područja do nedelje uveče, tako da nas sledeće sedmice očekuje znatno ugodnije i prijatnije vreme, uz maksimalne temperature od 25 do 30°C, što su ujedno i prosečne maksimalne temperature za ovo doba godine.

