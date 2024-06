OTAC NESTALOG MILANA IZNEO NEOBIČAN DETALJ U POTRAZI ZA SINOM: Jedan od pasa tragača duže se zadržao i vrteo na JEDNOJ TAČKI!

Milan Đorđević nestao je u ponedeljak 10. juna na Staroj planini i od tada za njim traje potraga koja je sada preusmerena na okolna sela, ali porodica i prijatelji i dalje za Milanom svakodnevno tragaju na izletištu Bojanine vode.

Milanov otac, Siniša Đorđević izjavio je za Kurir šta mu je bilo čudno od trenutka kada je Milan nestao.

- U ovoj šumi ovde, bilo kad se desi da neka životinja ugine ili bilo šta, tu se skupi veliki broj vrana i gavrana. To se primeti i svi se sjate tu, ovi ljudi koji ovde žive. To je uvek znak da se nešto desilo.

Kaže da se jedan od pasa tragača zadržao i vrteo na jednom mestu duže vreme:

- Tu su ovi psi tragači koji su dolazili. Bio je jedan koji se tu dosta zadržavao, vrteo se, kao da je imao neke tragove i to je mi bio glavni motiv da krenu ponovo u potragu, mada je tu više puta vršena pretraga, ali su zbog toga išli ponovo da provere.

Jedan detalj u vezi sa poslednjim parkiranjem njegovog sina pre nego što je nestao mu je bio čudan:

- Obično kola koja je Milan vozio kad dolaze od odozdo iz Niša, pod nekim uglom uđu na parking. To je blagi ugao u desno, ali on je bio parkiran pod drugim uglom kao da je iz šume došao to sa prljavim, blatnjavim gumama. To je jedino što sam primetio da mi nekako nije bilo logično.

