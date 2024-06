TAZBINA NA APARATIMA, SVATOVI U ŠOKU! MLADOŽENJA ALEKSANDAR DOŠAO PO MLADU, ALI OVO... Ovako se dosetio da skine jabuku! (VIDEO)

Šumadija je poznata po velikim svadbama na kojima se, uprkos trendovima, i dalje poštuju običaji i tradicija.

Nekada je skidanje jabuke puškom sačmaricom bio jedan od običaja koji je mladoženja morao da obavi pre nego što odvede mladu iz roditeljske kuće.

Danas je gađanje jabuke zamenjeno maštovitijim načinima.

Originalna ideja stigla je iz Gornjeg Milanovca gde mladoženja nije koristio pušku, već je malo preokrenuo običaj. On je jabuku ispred kuće svoje izabranice skinuo tako što se popeo u korpu. Mladoženja je dobio ovacije prisutnih zbog originalne ideje.

"Moj prijatelj ima renta lift i ja sam ga pozvao"

- Kako je zabranjeno pucanje iz vatrenog oružja hteo sam da smislim originalan način da se skine jabuka. Moj prijatelj ima renta lift i ja sam ga pozvao i on se složio da može da se koristi korpa i u te svrhe. Onda sam to rekao mladoženji koji je moj najbolji prijatelj i naravno on se složio. Kad se popeo gore i uzeo jabuku, pobrao je sve simpatije prisutnih i veliki aplauz, kaže za RINU inicijator ove čitave neobične akcije Miloš Bogićević.

Gađanje jabuke iz puške je stari srpski svadbeni običaj. Jabuka je simbol da je devojka zrela za udaju, a zet se baš tim pogotkom pokazuje da je se spretan i sposoban. Devojka se ne može predati mladoženji tek tako. (RINA)