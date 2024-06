"LAŽNI INTIMNI SNIMAK JE VIDEO CEO BALKAN! Na ulici su upirali prstom u mene!" Ispovest devojčice žrtve sajber nasilja

Devojčica iz Niša doživela je pravi pakao nakon što je jedan dečko po društvenim mrežama i raznim grupama počeo da besomučno deli pornografski video tvrdeći da je to ona na snimku.

Ona je na Tik Toku objavila potresni video u kojem je ispričala šta se desilo, kako je to uticalo na nju i koje sve posledice ovakvog neodgovornog ponašanja mogu biti.

- Snimam ovaj video kako bih rekla nešto pametno, s obzirom na sve što se izdogođalo. Neki znaju šta se desilo... Objavljen je neprimeren sadržaj, tačnije pornografija i rečeno je da sam to ja na snimku, što, naravno, nisam. Taj snimak se šerovao po grupama, i po svim školama u Nišu. Svi su pričali da sam to ja! - priča ova devojčica.

U snimku nije navela koliko ima godina, ali je jasno da je u pitanju maloletna, vrlo mlada devojka.

Ona kaže da je saznala ko je osoba koja je taj snimak objavila. Reč je o, takođe, vrlo mladoj osobi - detetu, kako ona navodi.

- Saznala sam ko je to, razgovarala sam i sa njegovom majkom, razgovarala sam s tim detetom. Njemu je bilo žao, nije ni bio svestan šta će da uradi ako nekom drugaru pošalje i pita: "Hej, da li je to stvarno ona?". Tako da ovim putem želim da apelujem na sve dečake i da im kažem da oni nemaju ništa od toga što su dokoni, što šire tračeve, što izmišljaju da je to neko ko nije i što prave teorije zavere. Ovo se proširilo po celom Balkanu! Ne po naselju gde živim, ne po Nišu, ne po Srbiji, već - po celom Balkanu, zato što to šalju po grupama na Telegramu i pišu moje ime i prezime - objašnjava ona.

Devojka dodaje da će svakog, ko bude iskorišćavao i manipulisao na ovaj način, tužiti kao i dečaka koji je ovo uradio. Tužiće, kaže, za lažne informacije, klevetu, dečju i lažnu pornografiju.

- Ako ste roditelj i ovo gledate, pitajte vašu decu šta rade. Ne samo mušku, već i žensku. Znam i za devojčice koje su slale video zapise zato što su, možda ljubomorne, zavidne ili možda ništa od toga, ali bilo mi je dosadno i nisu ni bile svesne da to može nekom da uništi život. Sreća ili nesreća, ovo se dogodilo meni, ali moglo je da se dogodi nekoj mojoj drugarici koja ne bi znala kako da izađe na kraj sa time. Moglo je da se desi nekoj labilnoj ličnosti koja možda nema podršku roditelja i koja bi to doživljavala na skroz drugačiji način od mene. Mogao je neko da nastrada. Neko je mogao da se ubije, jer to je nasilje da ja idem ulicom i da upiru prstom u mene i da pričaju tome - rekla je ona zamolivši sve bilo da su "lažni" snimci bilo da su pravi da prestanu da dele takav sadržaj.