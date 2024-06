ZAJEDNIČKI KONCERTI SRPSKOG I BRITANSKOG VOJNOG ORKESTRA NA OTVORENOM: Nastavak međunarodne vojne saradnje dve zemlje

Zajednički koncerti Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“ i britanskog vojnog orkestra „Waterloo Band of the Rifles“ održani su 18. i 19. juna na gradskim trgovima u Novom Sadu i Beogradu.

Koncerti predstavljaju nastavak međunarodne vojne saradnje dve zemlje u domenu vojne muzike, imajući u vidu da je ranijih godina u Srbiji i Velikoj Britaniji održano nekoliko zajedničkih nastupa sa različitim orkestarskim sastavima. Ovog puta „Binički“ je bio domaćin duvačkom orkestru 7. bataljona rezervnog sastava britanske armije „Waterloo Band“.

1 / 4 Foto: Ministarstvo Odbrane

Na repertoaru su se našli poznati aranžmani domaće, britanske i internacionalne muzike – od vanvremenskih hitova „Bitlsa“, Morikonea i Abe do razigranih kola i čočeka u okviru narodnog spleta „Pozdrav iz Srbije“ i „Igre sa Čaira“, dok je numeru „Fly me to the moon“ izveo vokalni solista iz našeg mešovitog hora Filip Vučić.

Za dirigentskim pultom su se smenjivali potpukovnik Aleksandar Đurov i major Lorens Sejl, koji su na početku nastupa pozdravili publiku i iskazali zadovoljstvo za ukazanu priliku da građanima Novog Sada i Beograda poklone zajednički koncert.

Nakon neizostavne i uvek rado slušane numere za kraj, „Marša na Drinu“, zadovoljna i razigrana publika na novosadskom Trgu slobode i platou ispred Beogradskog kulturnog centra aplauzom i ovacijama je orkestre vratila na bis.