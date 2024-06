NE NASEDAJTE NA IZMIŠLJENE KVAROVE! Majstor otkrio kako da izbegnete skrivene troškove popravke klime - SVE VAN TOGA JE PREVARA

Kako građani mogu da se zaštite od prevara majstora, kako da znaju koji je pravi, a koje su zablude oko toga šta godišnji servis klima podrazumeva.

Što se tiče samostalnog održavanja, jedino što sami možete jeste da očistite filtere i obrišete klimu kada je unutrašnja jedinica u pitanju, kao i da prebrišete spoljašnju jedinicu. Za sve ostalo treba zvati servisera, objasnili su nam iz Unije servisera klime.

Šta možete sami, šta mora serviser da radi?

Za dobar rad klima uređaja, kako bi one pravilno radile, a vi udisali svež vazduh, neophodan je redovan servis, objašnjavaju majstori, ali postoje i neke stvari koje možete sami uraditi.

Samostalno majstorisanje prihvatljivo je samo kada je pranje filtera u pitanju i brisanje unutrašnje jedinice. Kada je pranje filtera u pitanju, neophodno je to činiti hladnom vodom, jer ga topla oštećuje, a ukoliko je dosta uprljan ili zamašćen, možete upotrebiti i sapun.

Ostale poslove mora da obavlja serviser, majstor iz ovlašćenog servisa i postoje tačno propisane popravke i provere koji on u okviru servisiranje radi - od provere ispravnosti uređaja, elektronike, hlađenja do raznih sitnih popravki.

Po potrebi može se skinuti i turbina, ukoliko za to ima potrebe jer je previše prljava. Potom sledi čišćenje i produvavanje kondenzatora/izmenjivača spoljne jedinice, čišćenje propelera ventilatora na spoljnoj jedinici.

foto: Shutterstock

Nakon svega toga, serviser proverava funkcionalnost uređaja, pritisak, potom se proverava freon i ukoliko ima potrebe radi dopuna (ukoliko se dopunjava mora se pronaći uzrok curenja). Nakon toga sledi provera elektro instalacija, freonskih instalacija, čišćenje kondenz instalacija i na kraju provera nosača spoljne i unutrašnje jedinice.

Kako se zaštiti od prevaranata?

Iz Unije servisera kažu nam da se bore protiv neovlašćenih i nestručnih servisa koji varaju i obmanjuju klijente, a koji ih je sve više poslednjih godina.

Svaki uvoznik ima svoju proverenu mrežu pouzdanih servisera. Unija servisera klimatizacije, ima 130 ovlašćenih, edukovanih, sertifikovanih servisa koji našim sugrađanima na teritoriji cele Srbije stoje na raspolaganju", kažu nam iz Unije i dodaju da je potrebno dobro se raspitati pre nego što se majstor pusti u kuću.

Malo istraživanja po Internetu, čitanja preporuka, provera da li servis ima dozvolu... mogu oduzeti neko vreme, ali će garantovano pomoći u izbegavanju prevaranata.

"Ne nasedajte na izmišljene kvarove lažnih majstora"

Jedna od najčešćih "dijagnoza" koju možete čuti kad je servisiranje ili kvar klime u pitanju jeste "fali freon". To, rekao nam je majstor Bojan, spada u grupu kvarova koje njegove kolege često izmisle kako bi uzele dodatni novac.

"Freon ne može da iscuri, on samo cirkuliše, osim kod nekih oštećenja, koja treba sanirati. Kada se jednom napuni, to je to, onda joj je potrebno samo redovno servisiranje. Klima je zatvoren sistem, freon ne bi smeo lako da iscuri", ispričao je.

foto: Shutterstock

Nedovoljna količina freona u klima uređaju manifestuje se slabim hlađenjem ili grejanjem, a to onda ukazuje da nesto sa klimom nije u redu, jer će teže ili nece uopšte uspeti da postigne željenu temperaturu.

Curenje freona dovodi ceo uređaj u problem jer dolazi do povećanja pritiska, a i do opterećenja rada kompresora koji u tom slučaju, radi neprekidno. Iz tog razloga, klima se ne može samo "napuniti freonom i za to uzeti 1-2 hiljade dinara, koliko neki majstori-prevaranti naplaćuju.

"Svaka klima u skladu sa svojim tehničkim karakteristikama u zavisnosti od tipa uređaja i kapaciteta u sebi sadrži određenu količinu freona i ista mora biti napunjena na tačnu meru po tablici i gramaži koju je propisao proizvođač. Uređaj se prvo pregleda vizuelno ili stavljanjem sistema pod pritisak, stave se manometri da bi se očitali svi potrebni parametri, ako se utvrdi da je problem u freonu (npr. ne hladi ili ne greje dovoljno, lede bakarne cevi, bučna spoljna jedinica...) onda se pomoću uređaja koji se zove rekuperator izvuće iz sistema u bocu sav preostali freon, sanira se mesto curenja, instalacija se izvakumira i na kraju se klima napuni sa freonom, ali tačno onoliko grama kolko je propisano za taj klima uređaj", objasnili su nam iz Unije.

(Kurir.rs/Mondo)