U SRBIJI SE JUČE ASFALT TOPIO POD NOGAMA! ALI, BUKVALNO! Žena snimila kako joj štikla upada u asfalt! Danas još toplije! VIDEO

U Srbiji je juče bilo toliko toplo da se topio asfalt! Ali, bukvalno!

Naime, jedna žena postavila je na Tik Toku snimak iz Beograda na kojem se vidi kako joj štikla upada u asfalt.

"Beograd, leta gospodnjeg 2024", napisala je u opisu snimka.

- Makar ne moraš ostavljati mrvice hleba za sobom kao trag, da se ne izgubiš! - šaljivo je napisao jedan pratilac.

- Koje su to specijalne cipele? - našalio se drugi.

"Ti si živa vatra, topiš asfalt pod svojim nogama", bili su samo neki od šaljivih komentara ispod snimka.

Inače, u Srbiji je juče izmereno i do 38 stepeni, a na nekim mestima, lokalno, bilo je i više. A najgore je to što nas u petak i subotu očekuju još topliji dani. Lokalno će biti i preko 40.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je i danas upozorenje za područje Srbije na izražen toplotni talas.

foto: Printscreen/RHMZ

- Veoma topla vazdušna masa zadržaće se i u narednih sedam dana. Vrednosti maksimalnih temperatura danas (20.06.) od 33 stepena na severozapadu do 39 stepeni na jugu i istoku Srbije. U petak i subotu pik toplotnog talasa sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni.

U nedelјu u prvoj polovini naredne sedmice na severu i zapadu Srbije manji pad temperatura (na vrednosti od 30 do 35 stepeni), dok će se na istoku i jugu maksimalne vrednosti zadržati i dalјe oko 38 stepeni.

Na području Beograda do kraja sedmice (23.06.) maksimalna temperatura od 36 do 39 stepeni, a od ponedelјka biće uglavnom u intervalu od 30 do 35 stepeni", stoji u upozorenju RHMZ.

Upaljen crveni meteo alarm

foto: Printscreen/RHMZ

U istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, kao i na prostoru KiM na snazi je crveni meteo alarm zbog ekstremno visoke temperature. Ovo upozorenje znači da je vreme vrlo opasno: Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.