OSMACI POLAGALI TEST IZ IZBORNOG PREDMETA: Namučila ih pustinja Gobi, napon, razmnožavanje, kabrioleti, aminokiseline i menzura!

BEOGRAD - Trećeg dana završnog ispita učenici su rešavali test iz izbornog predmeta, čime se i završava ovogodišnje polaganje male mature.

Učenici su prethodno mogli da se izjasne koji predmet žele da polažu, a birali su između geografije, biologije, istorije, fizike i hemije, a najviše njih odabralo je geografiju.

Svršeni osmaci s kojima smo razgovarali, a koji su radili geografiju rekli su da test nije bio težak, te da ih je namučilo samo jedno pitanje i to šta je uticalo na stvaranje pustinje Gobi.

Oni koju su radili fiziku rekli su da je ovaj test bio teži nego probni, te da ih je namučio zadatak s naponom.

Oni koji su radili biologiju kažu da nije bilo mnogo teško, namučilo ih je pitanje o razmnožavanju životinja.

Što se tiče istorije, i to im je lakše nego na probnom, ali im je poslednji zadatak, imali su tekst o kabrioletima i o tome kako su Srbi doneli to Amerikancima na tržiste, tu su imali da odgovore da li su to društveni odnosi, privredni odnosi ili politički odnosi, kažu da im je to najteže.

I pitanje nakon Nemanjića u vreme kog vladara je bio najveci uspon srpske države i najrazvijenija privreda.

Za geografiju je bilo teško i pitanje blizu koje reke se nalazi Obedska bara.

Fizika - najteži zadatak sa elastičnom silom, nisu ga najbolje razumeli.

Što se hemije tiče, kažu da im je bio čak težak i osnovni nivo. Najteže im je bilo pitanje o aminokiselinama, imali su tabelu i da odrede koje kiseline pripadaju aminokiselinama, tu su masovno grešili. Pitanja su im bila zbunjujuća. I zadatak za šta se koristi menzura. I koja je kiselina nitratna.