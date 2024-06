Ambasador Velike Britanije u Srbiji: Naša robna razmena je po prvi put probila rekord od jedne milijarde funti

U Velikoj Britaniji je 15. juna zvanično obeležen rođendan kralja Čarlsa, a na paradi koja je tim povodom bila održana u Londonu učestvovalo više od 1.400 vojnika, 400 muzičara i 200 konja.

"Mi Britanci nemamo nacionalni dan kao druge države, što ponešto govori o našoj dugoj istoriji političke stabilnosti i sa institucijama koje su stare hiljadu godina i tu računam i našu monarhiju, nema očiglednih datuma da izaberemo. I zato mi slavimo rođendan našeg monarha", kaže za EUpravo zato Edvard Ferguson, ambasador Velike Britanije u Srbiji.

"Ove godine kralj Čarls III puni 76 godina. I za nas Britance, kraljev rođendan je dan nacionalnog jedinstva, i za nas koji radimo u državnoj službi ovo je praznik i dodatan slobodan dan, to je uvek dobra stvar. I u inostranstvu imamo običaj da ambasadori budu domaćini velikih kraljevih rođendanskih proslava, i tema naše žurke ove godine je Vimbldon, najstariji, najprestižniji teniski turnir na svetu. Zahvaljujući jednom Novaku Đokoviću koji ga je osvojio čak sedam puta, ovo je sad bitna tačka, približavanje Velike Britanije i Srbije".

Iako povodom ovog važnog dana za Britance, u ekskluzivnom intervjuu za EUpravo zato, Nj.E. gospodin Ferguson govori i o trenutnim odnosima između Velike Britanije i Srbije, podršci Srbije na njenom putu ka Evropskoj uniji, političkoj stabilnosti na Balkanu, ekonomskoj saradnji, novim investicijama, kao i o zajedničkim naporima u borbi protiv klimatskih promena.

Kako ocenjujete trenutni odnos naših dveju zemalja?

- Mislim da su naši odnosi dobri, ali uvek postoji prostor za poboljšanje. Već dugo smo prijatelji, skoro 200 godina, i definitivno je bilo uspona i padova tokom tog vremena. Ali, ako bih uporedio naše odnose danas sa odnosima koji su postojali tokom perioda veoma bliske saradnje i partnerstva, uključujući oba svetska rata, pokazuje se da postoji prostor da se uradi još više.

foto: Uroš Arsić/Mondo

Zaista sam ambiciozan da kao britanski ambasador uložim napore, kako bismo sa Srbijom izgradili moderno, pozitivno, partnerstvo koje je orijentisano napred. Što sam duže ovde, vidim više mogućnosti i zaista se sjajne stvari dešavaju. Naša robna razmena je po prvi put probila rekord od 1 milijarde funti u zadnjih godinu dana. Sarađujemo u oblastima odbrane i bezbednosti, ali pre svega, bilo bi mi jako drago da se Srbi i Britanci još više zbliže, jer imamo dosta toga zajedničkog.

Vaša zemlja je napustila EU, a opet podržava Srbiju na svom putu ka toj zajednici. Zbog čega?

Zato što je pridruživanje Srbije Evropskoj uniji njen strateški cilj. A kao prijatelji Srbije, želimo da vam pomognemo da postignete svoje državne ambicije. Mi smo i dalje glavni igrač i partner Evropske unije i želimo stabilnost i prosperitet za sve naše evropske komšije i partnere. Ujedinjeno Kraljevstvo je odlučilo da napusti EU iz svojih razloga, imamo dosta drugačiju istoriju, drugačiju geografiju.

Britanija ima 5 milijardi funti koje su predviđene za investicije u velike projekte. To može biti dobro na nekoliko načina, prvo, može pomoći Srbiji da razvije infrastrukturu, puteve i pruge.

Nj. e. Edvard Ferguson

Srbija je odabrala da se pridruži EU takođe iz svojih razloga, što ima apsolutnog smisla. Mislim da proces pristupanja EU može biti vrlo koristan za Srbiju, zato što može pomoći izgradnji jačih demokratskih institucija koje će ojačati pravosudni sistem, takođe izgradnji nezavisnijih i kvalitetnijih medija.

Kako vidite političku stabilnost na Balkanu i ulogu Srbije?

Srbija je najveća zemlja na Zapadnom Balkanu i ima najveću ekonomiju. Tako da Srbija ima veoma veliku odgovornost kada je reč o osiguravanju stabilnosti u ovom regionu. Velika Britanija želi da podrži stabilnost gde god je moguće i uvek ćemo sarađivati sa svima koji žele mir, stabilnost i prosperitet.

Mislim da Srbija ima posebnu ulogu, vodeću, kako bi se povezala sa svojim komšijama i pokušala da reši neke probleme iz prošlosti, ali takođe da započne razgovor u kome postoji prilika za još saradnje u budućnosti, zato što ima mnogo mogućnosti.

Kako Velika Britanija pomaže Srbiju u borbi protiv klimatskih promena? NJ.E. Edvar Ferguson kaže kako je primetio da, u poređenju sa Velikom Britanijom, klimatske promene nisu velika politička ili socijalna tema, dok je većini mladih u njegovoj državi to najveća briga. "Mi smo zaista rešeni da pomognemo Srbiji na njenom putu i tranziciji ka zelenijoj budućnosti. Radimo to na različite načine, delujemo na lokalnom nivou, na primer u Kraljevu, promovišemo novi sistem grejanja za bolnice koji se zasniva na obnovljivim izvorima energije, dok pospešujemo pošumljavanje u Srbiji. Delujemo na lokalnom nivou kako bismo unapredili okruženje gde možemo. Jedna od stvari za koje se nadamo da će srpska vlada realizovati jako brzo, jeste da odobri novi nacionalni energetski i klimatski plan, jer postoje značajni targeti, između ostalog da Srbija mora imati 45 odsto energije iz obnovljivih izvora do 2030. godine. To je ambiciozni cilj, ali planiramo da ga pomognemo u njegovom ostvarivanju."

Kako ističe, oblasti oko kojih je zaista uzbuđen su ekonomska saradnja i robna razmena između dve zemlje. Najbržerastući deo tog odnosa je u modernim, dinamičnim oblastima ekonomije, kao što su digitalni sektor i biotehnologija.

"Britanski eksperti sa Imperijal koledža u Londonu pomažu Srbiji da razvije svoj Bio 4 kampus. U digitalnom svetu, vidimo mnogo startapa u Srbiji koji polako stvaraju konekcije sa Londonom, koji je digitalna prestonica Evrope. Mislim da je to jako uzbudljivo. Britanija ima 5 milijardi funti koje su predviđene za investicije u velike projekte, kako bi ih finansijski podržala. To može biti dobro na nekoliko načina, prvo, može pomoći Srbiji da razvije infrastrukturu, puteve i pruge, kako bi se pokrenula na svom putu energetske tranzicije ka zelenoj budućnosti, sa većim naglaskom na obnovljivim izvorima energije. To bi bilo dobro za srpsku ekonomiju, za srpsko društvo, kao i za okruženje, ali takođe bi otvorilo vrata britanskim kompanijama koje nisu poslovale ranije na ovom tržištu.

Postoje li planovi za nove investicije u Srbiji?

Sve vreme postoje investitori koji su zainteresovani za Srbiju, na primer kompanija Hive Energy, koja gradi solarne parkove u Srbiji. Postoje velike kompanije kao što je AstraZeneca, koje su važne za farmaceutski sektor. Postoje takođe i manje kompanije, koje dolaze u Srbiju kako bi iskoristile sjajne veštine koje vaši ljudi imaju, naročito u digitalnom sektoru. Tako da vidimo veliki opus angažovanja u različitim biznisima i sektorima, i smatram da je to odlično.