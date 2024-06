AMERIKANKA PITALA STUDENTE HARVARDA ŠTA JE BALKAN! Šok odgovori mladih sa najelitnijeg fakulteta u SAD: "TO JE RASISTIČKI!"

Da li i šta Amerikanci, i to oni privilegovani sa najboljim obrazovanjem, znaju o Balkanu, pokušala je da otkrije Amerikanka Đamila Stanić, inače, udata za Srbina!

Ona je studente jednog od najprestižnijih američkih univerziteta pitala da li su čuli za Balkan i šta je to, a ovaj snimak je obajavila na Tik Toku.

Zanimljivo je da, uprkos priveligiji da studiraju na jednom od najboljih faklteta sa najcenjenijim profesorima, ne samo u SAD, već i u čitavom svetu, mnogi od njih nisu znali da je u pitanju region, odnosno poluostrvo u jugoistočnoj Evropi.

- Izvinite, jedno brzo pitanje... Da li ste studenti Harvarda? - pitala je Đamila dvojicu mladih muškaraca.

- Da li tako izgledamo? - pitao je jedan.

- Da. Da li ste ikada čuli za Balkan? - dodala je.

- To je rasistički, mislim - dodao je drugi muškarac u duskerici na kojoj piše Harvard, iako baš nije najjasnije na šta je mislio.

- Balakn?! - upitao je zbunjeno.

- Da, da li si čuo za to? Hrvatska, Srbija...

- Da, da, da... Štagod! - rekao je zbunjeno.

Nije odustala. Pitala je sledećeg.

- Da li si student Harvarda? Da li si čuo za Balkan?

- Kao... Poluostrvo?

- Da, bravo - oduševila se ona.

Zaustavila je i jednu studentkinju.

- Da li si ikada čula za Balkan?

- Ne, ne bih rekla, žao mi je - odgovorila je.

- Da li si ikada čula za Srbiju, Crnu Goru, Hrvatsku...? - bila je uporna.

- Da - odgovorila je, ipak ne objasnivši šta je to, a i dalje delujući zbunjeno.

Pitala je isto pitanje i trojicu muškaraca. U prvom trenutku su delovali da ne znaju o čemu priča, ali kada je pitala za Hrvatsku jedan od njih je rekao da je u pitanju država.

"Da li si ikada čuo za Balkan?", pitala je još jednog.

- Za šta?! - gledao ju je u šoku.

- Srbija, Hrvatska, Crna Gora, te države... - pokušala je da mu pomogne.

- Ouh, da...

Jedna od studentkinja koju su zatekli na Harvardu je odgovorila da je Balkan u Istočnoj Evropi, dok je njen kolega odgovorio:

- Prvi put čujem za to!

Đamila Stanić inače je, kako su pisali mediji, rođena u Zelenortskoj Republici u Africi. Godinama je živela u Bostonu, a zbog ljubavi se doselila u Banjaluku. Danas je popularna na društvenim mrežama, a samo na Instagramu je prati 11,8 hiljada ljudi.

Nekoliko godina je u braku sa Srbinom Markom, a u svojim videima govori o utiscima i iskustvima sa Balkana. Tako je u jednom navela razlike između Bostona i Balkana.

- Ovo su neke od najvećih razlika koje sam primetila između Bostona i Balkana. Na Balkanu je mnogo češće da ljudi izađu na kafu, dok u Bostonu ljudi pre izlaze na večeru. Na Balkanu ljudi definitivno imaju bolji socijalni život i provod dosta vremena sa prijateljima i porodicom, dok u Bostonu zbog putovanja na posao i užurbanog života druženje nije tako lako sprovesti - navela je.

- Na Balkanu u većini zemalja zajedničko je to da ljudi puše cigare čak i u unutar kafića i restorana, dok je u Bostonu to zabranjeno od 2004. godine. Što se tiče restorana postoji još jedna razlika - na Balkanu su svi restorani odlični, dok u Bostonu nije baš sve tako impresivno. Takođe, ovde na Balkanu je mnogo lakše ići negde pešaka, dok u Bostonu tako nešto je potpuno nerealno - jednostavno morate svuda autom... Zime na Balkanu nisu toliko strašne, međutim, one u Bostonu poručuju - spasavaj se dok možeš - rekla je Đamila.

