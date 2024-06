VISOKE TEMPERATURE OKIDAČ ZA ANKSIOZNOST?! Psiholog objašnjava na koji način velike vrućine UTIČU NA PSIHIČKO STANJE

Velike vrućine ne utiču samo na naše fizičko, već i na psihičko stanje.

Da li toplotni talas pojačava simptome već narušenog mentalnog zdravlja ili može da izazove anksioznost i kod potpuno zdravih ljudi - to je objasnio u emisiji Puls Srbije. Zoran Crnjin, psiholog.

Prvi savet koji je uputio gledaocima jeste da se na ovako visokim temperaturama redovno hidriraju.

- Savet jeste da se hidriramo tokom dana i tako ćemo ublažiti simptome koji se mogu javiti na ovakvim tempreraturama.

A o mogućnosti pojave anksioznosti na visokim temperaturama rekao je:

- Vrućina ne utiče direktno na anksioznost. Anksioznost je naš psiholiški i fiziološki odgovor na stres. Dolazi do pojačanog znojenja, ubrzanog rada srca, problema sa koncentracijom, može i da nam se magli vid. Kod nekih osoba koji već imaju anksiozne poremećaje, spoljni faktori mogu njihovu anksioznost da povećaju - rekao je Crnjin i dodao:

- Takođe i kod osoba koje imaju sekundarni aknskiozni poremećaj, a to je anksioznost povodom anksioznosti. Npr. osobe koje imaju panične napade koje prati ubrzan rad srca, ukoliko dođe do ubrzanog rada srca kao posledice vrućene, ta osoba može da prizove strah od paničnog napada i time se zapravo anksioznost uvećava. Toplota utiće na krotizol, na melatonin i to svakako može povećati naše simptome anskioznosti.

