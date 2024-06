"ČOVEK LEŽI, NIKO DA PROVERI DA LI JE ŽIV, SVI NA TELEFONIMA" Balkanac otputovao u SAD i šokirao se: "Ovo u Evropi ne bi moglo"

Mnogi na Balkanu su, gledajući američke filmove i serije, stekli uverenje da je živeti u SAD ispunjenje svakog sna i da će svako ko ode tamo ostvariti fantastičan uspeh.

Međutim, to, naravno, nije tačno. A da nije sve med i mleko istakao je i jedan momak sa Balkana koji je otputovao u Njujork i iznenadio se brojem beskućnika, ali i odnosom ljudi prema njima.

foto: Tik Tok Printscreen

- U Evropi bi prirodna reakcija bila da neko pita ovog mladića da li je dobro, da proveri da li je uopšte živ. Ali, ne, ovo je Njujork, dakle, niko ne reaguje. Metro je pun, ali svi ljudi su na svojim mobilnim telefonima, a on, ovako jadan, leži na podu. E, to vam je Amerika! - istakao je ovaj muškarac na snimku koji je postavio na Tik Tok.

On kaže da je to ona druga strane SAD koja se ne vidi na TV ekranima u programu koji prikazuje prizore iz Amerike.

- Jako je puno tih beskućnika i to je sasvim normalna stvar. Toliko beskućnika, narkomana, raznoraznih boema koji ovako spavaju na ulici, žive na ulici bez ničega, to je čudo koliko toga ima. Tako da nije sve savršeno u Njujorku - zaključuje on.

- Beč je isti - prokomentarisao je jedan od naših koji živi tamo.

- Postoji jedna razlika, nema šanse da bi ležao samo tako na podu, neko bi ga priveo, smestio u neku instituciju... U Americi, čak i da je umro, neće primetiti danima... - odgovorio je autor ovog snimka.

- Nadam se da si ga ti pitao da li je dobro - dodao je jedan pratilac.

- Nisam, naravno. Ne diraš ih. Neki su opasni, a u SAD te mogu tužiti za sve i svašta - odgovorio je.

"Kapitalzam", "Tuga", "Američki san", bili su samo neki od komentara.