POČELA TRKA ZA INDEKS NA FAKULTETIMA: Za srpski jezik se prijavilo samo 15 kandidata, vraća se interesovanje za poziv učitelja

Prijavljivanje za prijemne ispite na 31 fakultet Univerziteta u Beogradu je počelo, a tokom prva dva dana izdvojile su se obrazovne ustanove za koje vlada najveće interesovanje, ali i one koje ni ovoga puta neće dostići kvotu, a to znači da će nam i u buduće faliti određeni kadrovi.

Ovo potonje već osećamo u osnovnom i srednjem obrazovanju, gde nema dovoljno nastavnog kadra. Na Filološkom fakultetu na smeru srpski jezik i književnost prijavilo se samo 15 kandidata, a planirano je da bude primljeno 85 na budžet i još 15 samofinansirajućih. Kao i prethodnih godina, i ove se ne grabe svršeni srednjoškolci da u narednom periodu steknu diplomu na smeru natematika Matematičkog fakulteta, pa se zasad prijavilo samo 114, a predviđeno je da se upiše 205 na budžet i još 45 samofinansirajućih.

foto: Zorana Jevtić

Brojka 10 od 31 fakulteta Beogradskog univerziteta poskupelo je školarine od 3.000 do 20.000 dinara

Ali dobra je vest da se vratilo interesovanje za učitelje, pa tako Učiteljski fakultet ima već 90 prijavljenih koji konkurišu na 95 upražnjenih budžetskih i još 45 samofinansirajućih mesta.

Kako je saopšteno iz Rektorata Univerziteta u Beogradu, najveće interesovanje vlada za smerove građevinarstvo na Građevinskom fakultetu, softversko inženjerstvo na Elektrotehničkom, informacioni sistemi i tehnologije na FON, stomatologija na Stomatološkom fakultetu, farmacija na Farmaceutskom, mikrobiologija i fiziologija na Biološkom fakultetu. Vrlo blizu pune kvote su i arhitektura na Arhitektonskom, politikologija na FPN i informatika na Matematičkom fakultetu.

ČINJENICE Dokumenta za prijemni - svedočanstvo za sve razrede prethodnog srednjoškolskog obrazovanja - diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu - diplome s republičkog ili međunarodnog takmičenja (prve tri nagrade iz predmeta koji se polažu) - dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita - rešenje o priznavanju srednjoškolskih isprava ili potvrda da je postupak započet - po potrebi i drugi dokazi

- Kao i proteklih godina, apsolutno najveći broj prijavljenih je za smer psihologija na Filozofskom fakultetu. Samo prvog dana prijavljeno je 330 kandidata na slobodnih 116 mesta - navodi se u saopštenju Rektorata.

ČINJENICE Dokumenta za upis - overene foto-kopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid - izvod iz matične knjige rođenih - popunjeni obrazac ŠV-20 - indeks (ukoliko fakultet ne obezbeđuje indekse) - dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm - dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa - dokaz o uplati školarine (ili dela školarine) - dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere - po potrebi i drugi dokazi

Prorektor za nastavu Univerziteta u Beogradu prof. dr Dejan Filipović istakao je da ovo nisu zvanični ni potpuni podaci.

Prijemni ispiti biće organizovani od 24. do 28. juna. Rok za objavljivanje preliminarnih rang-lista je 1. jul, konačne moraju biti najkasnije do 8. jula, a upis je od 8. do 12. jula.

Bonus video:

01:39 POČELI PRIJEMNI ISPITI: Prvi startovao ETF, a na jednom fakultetu za svako slobodno mesto troje zainteresovanih