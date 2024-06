ČULI SMO ŠUŠTANJE, ZASTAO NAM JE DAH Svedočenje planinara o potrazi za Nišlijom: Otkrili šta su zatekli na liticama visokim 200m

Potraga za Milanom Đorđevićem (41) iz Niša traje i dalje na Suvoj planini, u delu planinskog venca koji je najbliži izletištu Bojanine vode i parkingu na kome je pronađen njegov službeni automobil „škoda“, beogradskih registarskih tablica.

Za Milanom su u proteklih deset dana tragali policajci, vatrogasci, pripadnici Gorske službe spašavanja, šumari, planinari, alpinisti, prijatelji, rođaci…

Srđan Igić iz Bele Palanke, jedan od planinara koji su učestvovali u potrazi za mladim farmaceutom, kazao je da je na Suvoj planini bio zajedno sa još dvojicom svojih prijatelja, planinara.

„Milan Jovanović iz Pirota, Marko Milošević i ja, tragali smo za Milanom u samom podnožju Suve planine, na potezu od manastira Uspenja Presvete Bogorodice u selu Veta do osmatračnice na Bojaninim vodama. Popeli smo se do Bojaninih voda stazom koja vodi iz Vete. Staza je većim delom jedva vidljiva, urasla je u visoku travu i žbunje jer njome retko ko prolazi. U povratku smo se vraćali dolinom koja je veoma strma. Taj teren je jedan od najnepristupačnijih na kojima smo do sada bili, a svi već godinama planinarimo. Duž udoline ima jama, vode i popadalih stabala, mnogo lišća. Nažalost, nismo pronašli tragove nestalog čoveka“, izjavio je Srđan..

On je kazao da im je samo za trenutak samo zastao dah kada su u šumi začuli šuštanje, ali na žalost nisu to bili Milanovi koraci, već zvuci laneta koje se udaljilo od srne.

Marica Đorđević, Milanova majka, kazala je da je njen sin je izašao iz kola i nestao na planini samo sa ključevima u rukama. Oba telefona, i privatni i službeni ostali su u kolima, a novčanik sa dokumentima i parama u stanu kome je živeo sa suprugom i dvoje dece.

„Mnogo je teško. Otišao je od mene na posao u ponedeljak 10. juna oko 9.30 sati. Od tada ne znam ništa o njemu sve ovo vreme, samo se nadam i molim Bogu da je živ“, izjavila je Marica.

Prema rečima Siniše Đorđevića, Milanovog oca proteklih dana su u potrazi za njegovim sinom alpinisti pretražili planinske vrhove – Trem (1810 metara nadmorske visine), Sokolov kamen, Devojački grob i Mosor, ali i litice i samo podnožje litice.

„Nikakav trag nismo našli, a plašili smo se da se nije, ne daj bože, okliznuo sa staze koja vodi ka nekom od vrhova i pao na liticu. Nije pronađen nikakav trag ni u podnožju litica, a neke od njih visoke su i po 200 metara“, rekao je Siniša.

On je rekao da ništa za sada nije dalo rezultat, ni snimanje iz vazduha, ni potraga sa psima tragačima.

„Bili su vojni policajci sa svojim psom, bio je jedan čovek sa svojim psom, za koji kaže da je baš uspešan u pronalaženju. Međutim, ništa. Sa tim čovekom i psom spustili smo se sa planine do manastira u selu Veta, ali ništa. Svakako i veliki je prostor u pitanju, ima mnogo drveća, bujna je vegetacija. Nemoguće je da se sve to obiđe. Mi smo uglavnom gledali tamo gde su staze, ali imate delove šume gde niko ne prolazi“, kazao je Siniša.

Forenzičari su sutradan nakon što je porodica prijavila Milanov nestanak iz njegovog službenog automobila uzela telefone i uzorke, ali za sada nije poznato da li oni mogu da daju odgovor na pitanje šta se dogodilo sa mladim Nišlijom.

