OVO PRAVILO O KLIMA UREĐAJIMA SKORO NIKO NE POŠTUJE, A MOŽE VAM SPASITI ŽIVOT: Evo šta lekari kažu o SPAVANJU dok klima radi

U borbi sa vrelim letnjim temperaturama glavnu ulogu igraju klima uređaji, ipak, lekari upozoravaju da ih moramo pravilno koristiti kako ne bi došlo do zdravstvenih tegoba. Kada dnevne temperature prelaze 35 stepeni idealna temperatura u prostoriji je do 24 stepena, a razlika između spoljašnje i unutrašnje ne bi smela da bude veća od 8 stepeni, apeluju lekari.

Prvi na "udaru" mogu biti kardiovaskularni bolesnici, međutim i oni potpuno zdravi mogu da nagarbuse, kada se može javiti ukočenost mišića lica, bolove u vratu...

Direktor Klinike za kardiovaskularne bolesti u UKC Niš, doc. dr Tomislav Kostić izjavio je da ekstremne temperaturne razlike nikako nisu dobre.

foto: Shutterstock

"Krvni sudovi reaguju i na toplo i na hladno tako što se ili skupljaju ili šire. U ovakvim slučajevima radi se o njihovom širenju. Mi savetujemo da hronični bolesnici u periodu od 11 do 17 u letnjim mesecima ne izlaze napolje bez preke potrebe i da se taj način sačuvaju od temperaturnih razlika. Ali ni ne znači nužno da ako neko ima problem sa srcem, ili kardiovaskularnim sistemom da će imati problem zbog temperaturnih razlika, ali svakako oprez se savetuje svima", objašnjava doktor Kostić.

Stručnjaci otkrivaju i kako reagovati u slučaju da dođe do blokade mišića usled velike temperaturne razlike.

"Treba uzimati magnezijum i vitamine B grupe koji pozitivno deluju na rad nerava i mišića", napominju i dodaju da ako klima uređaje ne koristimo kako treba, klimatizacija prostorija u kojima boravimo može da pogoršava efekte artritisa i neuritisa, a nepovoljno utiču na osobe koje već imaju probleme i sa sinusima.

foto: Shutterstock

Da li treba spavati sa klima uređajem?

S obzirom da u ovim tropskim danima, ni noć nije mnogo "prijatnija", mnogi željni da se rashlade i mirno spavaju uključuju klima uređaje na tek 20 stepeni iako je napolju više i za 15. Nakon toga dolazi do neretko do kočenja, pa se svi pitaju kako spavati dok klima radi, a izbeći posledice?

Doktorka Biserka Obradović razrešila je ovu nedoumicu i otkrila kako se rashladiti na bezbedan način, ali i zašto nikako nije dobro spavti sa klimom, iako je vrućina nepodnošljiva.

"Ako je u istoj sobi sa upaljenom klimom ne možemo spavati, ali možemo neposredno pre spavanja rashladiti prostorije. Ako je ona u drugoj prostoriji onda je možete ostaviti da radi", objasnila je doktorka.

Ona dodaje da 90 odsto osoba koje zaspe sa uključenom klimom koja je u istoj prostoriji, ujutru završi kod lekara. Sve to važi i za bebe i za hronične bolesnike, ali je vrlo važno da klima bude očišćena.

foto: Shutterstock

Klima puna bakterija

Jedan od ključnih koraka kada je u pitanju klima uređaj, a mnogi ga zaboravljaju i zapostavljaju, jeste njeno čišćenje. Pogotovo kod asmatičara, dece i svih osetljivih neočišćena klima može izazvati velike probleme.

"Klima ima dosta bakterija koje mogu izazvati upalu pluća. Sa druge strane ne smemo temperaturu držati sa velikom razlikom, svi volimo da rashladimo prostorije ispod 20, ali apsolutno nije zdravo. To nije prirodna hladnoća, ako u spavaćoj sobi imamo strujanje vazduha koja može i te kako uticati na razne delove tela. Klima je jedna vrsta promaje, a to je strujanje vazduha na nekoj manjoj površini, pa tako često dolazi do upale mišića, do ukočenosti, zato što klima direktno deluje na naše telo", priča dr Obradović.

foto: Shutterstock

Od temperaturnih šokova poštedeti pre svega decu

Bebe su posebno osetljive kada su u pitanju klima uređaji, njih posebno treba pričuvati od njihovog dejstva.

"Sve što važi za starije, važi za bebe i svu decu samo sa još većim nivoom opreza. Nikako ih ne treba izlagati ovakvim temperaturnim šokovima", kazao je dr Kostić.

Čak se i kod beba može javiti ukočenost, ali i, na primer, upala uha koja je veoma bolna.

Kurir.rs/Telegraf