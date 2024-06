Dvojica osuđenika pokušala su juče bekstvo iz Kazneno popravnog zavoda u Požarevcu - Zabela, a kako saznajemo, pripadnici Službe za obezbeđenje sprečili su bekstvo jednog, dok se za drugim osuđenikom traga. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija je odmah uputila vanredni nadzor na teren kako bi se ustanovile sve okolnosti. Ovim povodom u emisiji Puls Srbije gostovao je Trivun Ivković, bivši upravnik zatvora.

03:01 BEGUNCI IZ ZABELE NISU MOGLI DA PRESKOČE ZID, A DA PRETHODNO NE URADE OVO! Bivši upravnik zatvora objasnio kako se planira bekstvo

- Od kad je sveta i veka i otkad je zatvora ljudi pokušavaju da pobegnu. Zato služi služba obezbeđenja da to spreči. Zid od šest metara je ipak nešto. U svim slučajevima to nije samo bekstvo preko zida nego je organizovano. Tu mora da postoji priprema. Neko mora da izvrši pripremu, jer da vi stanete pred zid od šest metara šta biste radili? Mora da se dovuče neka daska, fosna ili nešto slično i da u povoljnom trenutku neki brz i lak zatvorenik u najvećoj brzini preskoči zid pomoću tih pomagala kad ugrabi trenutak - rekao je Ivković i dodao:

- Služba obezbeđenja ima dosta posla, ali je njihov zadatak da spreče bekstvo preko zida. Zato su tu stražari i nadzornici da bi to kontrolisali. Ovde vidimo da je stražar pucao. On je mogao da pogodi ne samo zatvorenika nego i nekog civila. Kad on dođe do zida to je gotovo. Već je kasno.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

03:48 ODGOVORNI U MEDIJIMA ZBOG IZVEŠTAVANJA O DANKI MOGU I U ZATVOR Advokat objasnio kojim krivičnim delom bi mogli da ih terete