"NORMALNO DA SVI PRISTAJEMO NA POLIGRAF" Oglasio se otac Milana iz Niša koji je NESTAO! U obzir uzeta i moguća PROMENA IDENTITETA

Otac nestalog Milana Đorđevića (41) iz Niša, Siniša demantuje da je potraga za njegovim sinom obustavljena. On kaže da su i danas, desetog dana potrage, na terenu na Suvoj planini jedinice žandarmerije koje su snimale dronom, ali i termovizijskim kamerama koje reaguju na toplotu.

U određenim krugovima se spominje da bi Milanovi najbliži trebali da se podvrgnu poligrafu kako bi se otkrio neki detalj čime bi se došlo do nekog traga.

- Ne gubim nadu, iako je koji već dan potrage. Ja sa tim nemam problema da odem na poligraf i verujem niko iz moje porodice jer nam je cilj da ga nađemo. Nama i ide u prilog ne samo što se tog poligrafa tiče nego svih drugih stvari koje bi dovele do saznanja gde mi je sin. Potpuno smo svi iz porodice spremni na sve to jer se prvo nadamo iskreno da je živ - priča nam ovaj otac koji iako teško bolestan već deseti dan "okapava" na planini sa drugim sinom Dejanom i Milanovim prijateljima.

On kaže da je danas u petak pretraživan teren oko vrha Sokolov kamen i Mosor.

- Svaka infortmacija nam je dobrodošla. Žandarmerija je ovde, policija je krenula u pretragu iznad sela Gornja i Donja Studena. Sada su i neki planinari pošli na gore pa smo i njima rekli da budu pripravni ako vide neki trag. Alpinisti su se spuštali u podnožje svih grebena i litica kako bi videli da li slučajno nije pao dole, ali ništa nisu našli - priča Siniša Đorđević.

Kako su izjavili za medije, Gorska služba spasavanja je stala sa potragom dok ne dobiju konkretnu lokaciju gde se sumnja da se nešto od tragova nalazi. Oni navode da su iscrpljeni i da su pretražili ogroman deo terena.

Bivši zamenik načelnika Policijske uprave Niš, Goran Barun je medijima, ali i Kuriru rekao da bi istraga trebala da pokaže, zašto se Milan u prošli ponedeljak našao uveče na mestu izletišta Bojanine vode.

- Ono što se sada radi je da se za njim raspisuje potraga, vodi se kao nestalo lice i šalje se, verovatno svim državama Balkana sa svim njegovim generalijama. Problem svakog nestanka je prvo nesaglediva bol i tragedija za tu porodicu. Svi mole boga da je živ. Što se tiče policije, mora se ustanoviti zašto je on otišao tamo. Javljanje supruzi da ne može po jedno, a može po drugo dete, dolazak kod majke i slično, mora da se zna razlog zašto je hteo da se osami, ostavljajući dva telefona u kolima - priča Barun.

On ističe da mora da se kompletira njegovo kretanje i tog i ranijih dana kako bi se došlo do nekih saznanja.

Evidentno je da njegove pobude da se osami imaju neki motiv i to bi trebalo otkriti. Ma koliko to sada može da izgleda neshvatljivo, nekada je zabeleženo i nije nepoznato da ljudi sami izmisle svoj nestanak. To je nekada poznato bilo pod promenom identiteta. Policija i to svakako mora da uzme u obzir. Pitanja u njegovom poslovnom i privatnom svetu, zapravo njihovo kompletiranje bi dovelo do toga da li je on vršio suicid ili je došao u situaciju da je hteo da mu se izgubi svaki trag ili je nešto treće - ističe Barun.

Milan Đorđević se prošlog ponedeljka, 10. juna čuo sa suprugom i rekao da ne može da ode po jedno dete u školu, ali može drugo da odvede na rođendan. Ovaj iskusni planinar je nakon toga otišao kod majke gde se sasvim normalno ponašao. Kasnije oko 18,30 njegov automobil Škoda je lociran na Bojaninm vodama. Navodno je bio, neki kažu u poslovnom odelu, a neki u patikama i majci kao i da je razgovarao sa nekim meštaninom koji je kosio.

Njegov otac Siniša je i ranije rekao da nije imao razloga za suicidom, a pogotovu sa namernim nestankom jer je vodio sasvim normalan život. Još te noći je krenula potraga, ali do danas ni njedan trag nije nađen.