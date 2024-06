UPOZORENJE NA VISOKE TEMPERATURE ALI I NEVREME: Upaljeni svi alarmi, PLJUSKOVI, GRMLJAVINA I GRAD prvo stižu u ove delove Srbije

U Srbiji će danas biti veoma toplo, sparno i pretežno sunčano vreme, sa temperaturom do 40, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom jutra u Bačkoj promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom. Od podneva na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Na području Vojvodine i zapadne Srbije moguće grmljavinske nepogode.

foto: Printscreen/RHMZ

Duvaće slab promenljiv vetar. U košavskom području umeren, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak jugoistočni. Najniža temperatura od 19 do 26, a najviša dnevna od 34 do 40.

U Beogradu danas pretežno sunčano, veoma toplo i sparno vreme. Posle podne u pojedinim delovima grada kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren jugoistočni, posle podne u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 23 do 26, a najviša dnevna oko 37.

Upozorenje na izražen toplotni talas

"Danas pik toplotnog talasa sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni. Sutra i početkom naredne sedmice manji pad temperature na vrednosti od 28 do 34 stepena. Na području Beograda danas maksimalna temperatura oko 37, a zatim će biti u padu pa se očekuje u intervalu od 28 do 31 stepen.

foto: Printscreen/RHMZ

Upozorenje na grmljavinske nepogode

Danas i sutra na teritoriji Srbije nestabilno sa plјuskovima, grmlјavinom, lokalno velikom količinom padavina za kratko vreme, gradom i jakim i olujnim vetrom u zoni najintenzivinih plјuskova i to danas sa najvećom verovatnoćom u Vojvodini i zapadnoj Srbiji, a sutra u centralnim, južnim i istočnim krajevima", upozorio je RHMZ.

Upaljen crveni meteo alarm

U Šumadiji, Pomoravlju i jugoistočnoj Srbiji, kao i na prostoru KiM danas je na snazi crveni meteo alarm zbog visokih temperatura, a to znači da je vreme vrlo opasno: Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.

foto: Printscreen/RHMZ

U ostalim delovima Srbije na snazi je narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura, ali i grmljavine.