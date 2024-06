NAJPOZNATIJI HVATAČ ZMIJA U SRBIJI MORAO DA INTERVENIŠE I U KAFIĆU: Neverovatno gde se sve zavuku! Već imao 40 intervencija (FOTO)

Zmije vole toplo vreme i visoke temperature, tada najviše posla ima Vladica Stanković i njegovo Udruženje za zaštitu gmizavaca "Poskok". Zovu ga iz svih krajeva Srbije kada uoče zmiju. Ove sezone imao je 40 intervencija.

Vladica Stanković i u urbanim sredinama pronalazi zmije po pozivu građana. Uglavnom nisu otrovnice. Nedavno su ga zvali iz kafića u centru Vladičinog Hana, a u jednom domaćinstvu veš mašina je postala utočište paru zmija.

foto: Printscreen/RTS

"One su same pojurile i ušle u mašinu, i to se tako desilo, tako da je to posle bio problem dok se nađe, dok se rasturi, dok ne kreneš polako, sve da nađem, pa nema jedna, jedna ima, druga nema, pa tražiš drugu i onda to su komplikacije, ali dobro, sve rešimo, u svakom slučaju", priča Vladica Stanković.

foto: Printscreen/RTS

Oprez, bez panike, preporučuje Vladica, i obavezan odlazak kod lekara na pregled kod ujeda, bez obzira na to da li je otvrovnica ili ne.

"Kod neotrovnih zmija može da bude nekih bakterijskih problema kod samog ujeda, infekcijskih, ne daj bože, mišja groznica, jer se zmije hrane glodarima i onda na taj način može da dođe do nekih infekcija, bolje je, bez obzira na to da li je otrovna ili neotrovna zmija, javljanje kod lekara obavezno", savetuje Vladica.

Od početka sezone imao je 40 intervencija na jugu Srbije, dve decenije odgovara na pozive, prenosi znanje o zmijama, vraća ih u prirodna staništa.

(Kurir.rs/RTS)