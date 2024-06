GAZDA NE PLAĆA POREZ NA STAN, A NEĆE NI DA VRATI DEPOZIT: Studentkinja muči muku sa stanodavcem, ali caka je u OVOME

Mnogi stanodavci širom Srbije ne samo da ne žele da prijave podstanare na adresu stanovanja, ne plaćaju porez nego i dodatno žele da zarade od rente iako su cene kirija paprene!

Poznato je da svaki od njih pored kirije pre useljenja uzima i depozit u visini jednog najma koji se u većini slučajeva nakon iseljenja vraća podstanaru osim ako se ne iskoristi kao poslednja kirija pred selidbu.

I ta stavka kao i sve ostale treba da bude navedena u ugovoru koji će poštovati obe strane da ne bi došlo do neprijatnosti nakon iseljenja što se može desiti. Jedna studentkinja je na društvenim mrežama podelila svoj problem koji ima sa gazdom koji ne želi da joj vrati depozit. Dobila je razne savete od studenata šta može da radi, ali nije precizirala da li poseduje overen ugovor sa stanodavcem.

- Pozdrav! Iznajmljivala sam stan od juna 2022. do evo kraja ovog juna, dat je depozit na početku u visini jedne kirije. Sada gazda stana neće da vrati depozit pod izgovorom da se to računa kao za poslednji mesec, što bi trebalo da znači da očekuje da ostanem do kraja jula, a ja sam uredno najavila odlazak na početku ovog meseca, za krečenje (nema potrebe za krečenjem), za spremačicu, kako bi stan bio spreman za narednog stanara, a zna da ću stan ostaviti čist i uredan kao i ove dve godine. Znam da ne plaća porez na stan. Šta raditi? - pitala je ona.

foto: Shutterstock

Većina njih je bila saglasna sa tim da bi trebalo da ga prijavi jer je nije prijavio na adresu boravka.

- Prijavi ga poreskoj i zapreti time, pravi se luda da ti je prijateljski dozvolio da živiš u stanu i kad si htela da prijaviš prebivalište si skontala da je trebao da te prijavi na adresi - navodi se u prvom komentaru, dok u drugom stoji:

- Odneti mu nameštaj...

Neki su i naglasili da depozit mora da vrati.

- Najavila si otkazni rok, sve ostavljaš čisto i uredno, treba da vrati depozit nakon što se plate računi za prošli mesec. Kao što sam već rekao, odneti mu iz stana televizor, šporet, frizider, veš mašinu.. I sve to drzati na lageru dok ne vrati pare.

foto: Shutterstock

Međutim, neki us napisali i da u tom slučaju ona ne može ništa ako nema ugovor s vlasnikom nekretnine.

- Ako nemaš ugovor njegova je dobra volja da ti vrati depozit, inače se uzima kao pokriće dok ne nađe drugog stanara. Ako imaš ugovor u njemu je uglavnom predviđen otkazni rok za stan i ako si ga ispoštovala možeš da tražiš novac nazad.

Bonus video:

01:25 IZDAVANJE STANOVA BEZ PRIJAVE? Glavni razlog izbegavanje plaćanja poreza: Visoke cene kirija nisu JEDINI problem građanima