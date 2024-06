IŠLI U MANASTIR, SVEŠTENIK IM REKAO SAMO JEDNO Oglasila se majka nestalog Nišlije: Njegov sin ovo teško podnosi, odbija da izađe

Marica i Siniša Đorđević, roditelji Milana Đorđevića (41) koji je netragom nestao 10. jula na Suvoj planini kazali su da njihov sin nije u manastiru, da se nije zamonašio.

„Mi smo danas obišli manastir u selu Veta i lično se uverili da Milan nije tamo. Sveštenik nam je rekao da u manstir ne bi niko smeo da ga primi. Proveli smo sa sveštenikom dva sata i vratili se u Niš. Ne znamo šta da radimo. Od našeg sina nema ni traga ni glasa već 12 dana“, izjavila je Marica.

Rekla je da se proteklih dana na Suvoj planini tragalo i na zemlji i iz vazduha jer su ponovo s bili ljudi sa dronovima i termovizijskim kamerama. Ni ta potraga iz vazduha, dodala je, nije dala rezultat.

„Čuli smo da su policajci tražili da se otvaraju neke vikendice u Jelašnici i u drugim selima u podnožju Suve planine. Od policajaca smo takođe čuli da kontrola baznih stanica mobilne telefonije nije pomogla u istrazi. Nije nam jasno kako forenzičari koji su pregledali njegov službeni automobil na Bojanin vodama, nisu videli njegov ručni sat u kaseti automobila, gde su pronađeni telefoni. Pronašle su ga tek Milanove kolege iz firme kada su kola vraćena u Beograd“, kazala je Marica.

Kako je kazala majka nestalog farmaceuta, sutra će njen stariji sin sa još desetak prijatelja obići jednu lokaciju koja je udaljena od najvišeg vrha na Suvoj planini Trema.

„Nastavljamo da ga dalje tražimo, ali gde, nismo pametni. To nije dan ili dva, već 12 dana. Njegov sin pita majku svakog dana kada će otac da mu se vrati. Danas je pitao kako je njegov otac 12 dana bez vode i hrane. Ne znam šta mu snaja kaže. Detetu mnogo teško pada ovo što se sa Milanom dogodilo. Odbija da ide na trening, neće da ide rođendane kod drugara, samo o ocu priča. Ne znam kako ćemo da preživimo ovo što nas je zadesilo. Samo neko da javi da je živ, ukoliko je izabrao neki drugi put, prihvatićemo i to. Sve ćemo da prihvatimo samo da znamo da je živ“, vidno potresena govori Marica.

Prema njenim rečima, Milanov nestanak je užasna enigma. Sve je pretraženo na Suvoj planini, a ni traga ni glasa od njenog sina.

„Da se negde okliznuo i da je ne daj Bože poginuo pa bi ga ptice našle, našao bi ga neko. Plašimo se da ga neko nije odveo negde i to nam pada na pamet. On da digne ruku na sebe neće. To je poseban čovek, pedantan, odgovoran i u kući i na poslu, spreman da uvek priskoči u pomoć. Ne bi ostavio decu. Uplatio je more da idu, vodio je i sina i ćerku na bazen da nauče da plivaju dok krenu na more. Srećan je bio mnogo prethodnog dana kada je sin osvojio treće mesto na takmičenju u Beogradu“, istakla je Marica.

Ona je podsetila da Milan već 17 godina radi kao zastupnik farmaceutskih kompanija, a poslednja kompanija za koju radi, angažovala ga je da prodaje lekove na području jugoistočne Srbije, ne samo u Nišu.

Mladi farmaceut iz Niša netragom je nestao u popodnevnim satima 10. juna na Suvoj planini. Sa majkom se tog istog dana video u jutarnjim satima, zajedno su popili kafu, a onda je otišao na posao u UKC Niš. Nakon toga se oko podneva javio supruzi telefonom i rekao da zbog obaveza na poslu ne može da stigne da ode po ćerku u vrtić. Njegov službeni automobil usnimljen je na bezbednosnim kamerama u 11.30 časova kako prolazi putem koji kroz sela Jelašnica, Čukljenik, Donja i Gornja Studena vodi ka Bojaninim vodama.

Pošto se nije javljao na telefon od prepodneva, a nije se vratio kući da vodi sina na rođendan, porodica je krenula u potragu i obavestila policiju o nestanku. Stariji brat pronašao je u ponedeljak uveče Milanov službeni automobil parkiran na parkingu pored zatvorenog planinarskog doma na Bojaninim vodama.

Od tada kreće neprekidna potraga u kojoj je do sada učestvovalo više stotina ljudi, među kojima su policajci, vatrogasci, pripadnici Gorske službe spašavanja, šumari, planinari, alpinisti, prijatelji i rođaci.

