TRUDNICA IZ SRBIJE DOBILA KONTRAKCIJE NA LETOVANJU U GRČKOJ: Na jednu važnu stvar nije obratila pažnju!

Jedna trudnica iz Srbije dobila je kontrakcije tokom letovanja u Grčkoj i završila u bolnici.

Međutim, nije obratila pažnju na uslove putnog zdravstvenog osiguranja.

Stranica Nikana.gr je u jednom video zapisu na Tiktoku navela da neka osiguranja ne pokrivaju nikakve komplikacije trudnicama tokom putovanja, pojedina pokrivaju do 27. ili 30. nedelje, a neka pokrivaju čitavu trudnoću.

Oni su podelili poruku trudnice koja im se obratila.

- Trudnica sam i nalazim se u opštoj bolnici u Kavali zbog kontrakcija, osiguranje je odbilo da plati jer je 34. nedelja, pa me zanima da li ste možda u toku sa cenama koje će nam uplatiti. Naravno mislim da je jako bitno da trudnice obrate pažnju na to, pošto je u sobi sa mnom ležala devojka takođe sa istim problemom, ali i drugim osiguranjem i njeno osiguranje će pokriti ove troškove - upitala ih je trudnica.

Nikana.gr navodi da se cene porođaja u državnim bolnicama u Grčkoj kreću od 1.500 do 5.500 evra.

- Plus doktor 1.000 evra, plus babica 300 evra, plus lekovi i slično. Cena jednog bolničkog dana je od 75 do 100 evra, i naša trudnica je imala sreće pa će platiti samo bolničke dane jer su joj lekari stabilizovali kontakcije terapijom - naveli su oni.

