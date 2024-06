DEVOJKE NUDE SVOJE EROTSKE SLIKE I SNIMKE ZA 35 EVRA MESEČNO! Stručnjaci: Obezvređeni su i telo i duša

Pojedine devojke na opskurnim Telegram grupama nude muškarcima da im, za novčanu nadoknadu, šalju svoje intimne slike i snimke, kao i da s njima ćaskaju i komuniciraju za novac!

Ovo "zadovoljstvo" košta oko 4.000 dinara mesečno, a sagovornici Kurira kažu da je ovaj novi bizarni trend posledica potpunog gubitka kompasa kod mladih i društva u celini jer su i telo i duh potpuno obezvređeni i sve je na prodaju.

"Mesec dana slike, snimci i video-pozivi. Sve personalizovano, 35 evra", napisala je jedna devojka na jednoj od popularnih Telegram grupa.

"Za kupovinu mojih klipova, javite se", napisala je druga.

"Prodajem svoje slike i snimke i radim video-pozive i hot-čet. Javite se, zainteresovani. Ništa besplatno", još jedna je u nizu poruka pojedinih devojaka na ovim grupama.

Da li se iza ovih nepristojnih ponuda kriju obične devojke željne lakog novca - naše komšinice, drugarice i poznanice, za koje ne znamo čime se zapravo bave, ili je u pitanju prikrivena prostitucija, tek samo njihovo postojanje i masovnost govore o određenoj degradaciji društva, kažu stručnjaci.

Psiholog Marija Milenković ističe za Kurir da ovakav sadržaj na Telegram grupama ne čudi kada već imamo i sajtove poput Onli fensa, na kojem se devojke takođe skidaju za novac.

- Ništa ne čudi s obzirom na to da je danas sistem vrednosti urušen. To što se mladi ovako ponašaju je direktna posledica vrednosti modernog društva, posledica manjka komunikacije, manjka ličnog kontakta, otuđenosti... Sve to se ogleda u ponašanju mladih i njihovom načinu da dođu do nekih vrednosti. A oni, nažalost, misle da je vrednost upravo to - prodati svoje telo i duh za 35 evra. Danas je prestiž biti starleta, a ne glumica, umetnik, doktor ili nešto slično. Ovo je najbrži način da se stekne novac. Sve je obezvređeno, i telo i duša. Sve ima cenu, a ništa više nema vrednost!

Prevareni Uplatio sam joj novac, a ona me blokirala Nekad se dešava da se iza profila na ovoj grupi kriju i prevaranti, pa oni naivni uplate novac, ali nikad ne dobiju "uslugu". Jedan momak se požalio da mu se upravo to desilo. foto: Telegram - Ova je prevarant - napisao je on u grupi označivši devojku. - Blokirala me je, ne znam iz kog razloga, i to posle uplate. To je neprofesionalno s njene strane. Plus šalje glasovne poruke tipa: "Ako hoćeš da ja ispadnem fer prema tebi, budi i ti prema meni." I ja to odradim, a ona na kraju ne ispadne fer i blokira me.

Dodaje da je devojkama u vreme modernih tehnologija i kanala komunikacije intimno lakše da se prodaju jer čak mogu, na primer, pokazivati telo, a sakriti lice.

Muškarci su, sudeći po njihovim odgovorima na ovim grupama, i te kako spremni da plate erotski digitalni sadržaj, kao i ćaskanje sa ovim damama, ali Milenkovićeva ističe da je njima u ovo moderno doba najteže:

- Ovo je zlo doba za muškarce. Vrlo je teško igrati uloge koje su skroz poremećene. Muškarci više ne znaju ni šta da rade ni kako da se ponašaju. Ne znaju da li treba da kupuju ženu ili da pokušaju da se potrude oko nje i zadobiju je na neki drugi način. Sve je manje požrtvovanja i iskrenih emocija, a one i ne mogu da se razviju ako devojka ima cenu.

U poslednje vreme se može primetiti sve više žena koje na Fejsbuku i drugim društvenim mrežama traže od muškaraca da objave i dele neke njihove slike ili neki drugi sadržaj, a zauzvrat obećavaju svoje eksplicitne snimke i fotografije, kaže za Kurir kriminolog Ratomir Antonović.

Advokat Tamara Radojčić Možda su i maloletne osobe Advokat Tamara Radojčić kaže za Kurir da "deljenje pornografskog sadržaja, erotsko dopisivanje i pozivi sami po sebi nisu krivično delo niti prekršaj, ali mogu biti paravan za prostituciju". - Pitanje je ko stoji iza tih profila i čije se fotografije zapravo dele. Kod deljenja pornografije naročito moramo biti oprezni kako bismo utvrdili da nije reč o maloletnom licu, jer u tom slučaju postoji krivično delo iz člana 185 KZ - prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju - kaže ona. Tamara Radojčić foto: Printskrin, Privatna Arhiva Za prostituciju je, inače, predviđena novčana kazna od 50.000 do 150.000 dinara ili kazna zatvora od 30 do 60 dana, dok je za posredovanje u vršenju prostitucije predviđena kazna zatvora od šest meseci do pet godina.

- Deljenjem tog sadržaja njen nalog postaje vidljiv i ona od toga zarađuje, a kasnije ga može i prodati. Iako se ne naplaćuje, i tu je na kraju neki materijalni interes. Sve to može da se podvede pod delo rasturanje pornografskog materijala, jer nema konkretnog seksualnog kontakta - kaže on i dodaje da ovakva dela nije lako istražiti i procesuirati.

Na jeziv sadržaj pojedinih Telegram grupa upozorilo je nedavno udruženje "Osnažene" objavivši istraživanje "Telegram iza senke: incest, dečja i osvetnička pornografija". Autorke istraživanja su otkrile da se u ovim grupama, koje broje i nekoliko desetina hiljada članova, masovno dele osvetnička i dečja pornografija, kao i incestni sadržaj.

