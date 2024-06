PATRIJARH PORFIRIJE OSVEŠTAO HRAM SVETOG ARHANGELA MIHAILA U HAMBURGU: Važno je da se, braćo i sestre, u domu Božjem sabirate FOTO

Njegova Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije je služio danas na praznik Silaska Svetog Duha na apostole – Duhove, svetu Liturgiju u hramu Svetog arhangela Mihaila u Hamburgu. Tom prilikom patrijarh Porfirije je obavio čin velikog osvećenja tog svetog hrama.

foto: SPC

Sasluživali su: visokopreosvećena gospoda mitropoliti nemački Grigorije i dalmatinski Nikodim; preosvećena gospoda episkopi vašingtonsko-njujorški i istočnoamerički Irinej, pakrački i slavonski Jovan, bihaćko-petrovački Sergije i humski Jovan; uz molitvenom učešće mnogobrojnog vernog naroda. U toku svete Liturgije protojerej Siniša Vujasinović je odlikovan pravom nošenja naprsnog krsta.

foto: SPC

- Dužnost nam je da budemo svedoci imena Hristovog gde god da smo, a naročito onda kada smo u rasejanju – poručio je patrijarh Porfirije i naglasio: Ovde, u rasejanju, neophodno je ne samo da stičemo materijalna blaga, nego da bismo živeći Hristom u potpunosti mogli da se integrišemo u prostor u kojem živimo i istovremeno bez kompleksa i straha mogli da se otvaramo prema onima sa kojima dolazimo u kontakt i komunikaciju, tako da naša vera i ljubav budu most kojim mi obogaćujemo one zbog kojih nas je Bog doveo da budemo ovde, ali isto tako, iznutra i suštinski, bivamo i njima obogaćeni.

foto: SPC

- Kada smo u Hristu sabrani, kao što je to danas slučaj, uvek je naša duša radosna, mirna i ispunjena radošću. Nema straha, nema osećanja samoće, nema izgubljenosti. Svi to znamo, svi mi koje je Bog pogledao i svako koga se blagodat Duha Svetoga dotakla to zna. Važno je da i vi, braćo i sestre, koji živite u Nemačkoj daleko od svog rodnog kraja, ne samo to da znate, nego da se u domu Božjem sabirate, jer zasigurno sve ono što naiđe kao iskušenje, kao teškoća, sa lakoćom će biti ne samo izneto i podneto, nego će se sa lakoćom i prevazići. Kada je koren naš zajedno sa korenom Hristovim, kada je u Crkvi Njegovoj, tada ćemo biti u domu svome i gde god da smo svoji na svome - poručio je patrijarh Porfirije.

Kurir.rs/SPC