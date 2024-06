OMILJENI PORODIČNI BREND DOBIO SVOJU LOYALTY APLIKACIJU, A NAGRADE SU VRHUNSKE!

Beograd, 22. jun 2024. godine – Leto je stiglo sa uzbudljivom novinom za sve ljubitelje Plazme – predstavljen je novi PLAZMA PROGRAM LOJALNOSTI! U okviru ovog novolansiranog programa, pod nazivom ,,Plazma Leto puno poklona”, potrošači mogu da učestvuju u osvajanju sjajnih letnjih nagrada jednostavnom kupovinom Plazma proizvoda i skeniranjem računa putem aplikacije, počevši od danas.

KAKO UČESTVOVATI?

Preuzmite Plazma aplikaciju na Google Store, App Store ili posetite zvaničnu stranicu kako biste započeli sakupljanje Plazma bodova i osvajanje nagrada. Koraci su jednostavni - registrujte svoj nalog, kupite omiljenu Plazmu i skenirajte QR kod sa fiskalnog računa.

Svaki put kad kupite Plazma proizvode, skenirajte račun pomoću aplikacije i automatski sakupite bodove. Više kupovina znači više bodova i bliže ste osvajanju vrednih nagrada!

OTKRIVENO ZNAČENJE MISTERIOZNE KUTIJE NA TRGU U danima koji su prethodili lansiranju aplikacije, velika, crvena, misteriozna kutija na Trgu u Beogradu je plenila maštu i znatiželju svih prolaznika. Sada napokon znamo i njeno značenje, jer upravo će ta kutija biti jedan od poklona koji će učesnici programa moći da osvoje. Dostupna je u četiri varijante, a svaka od njih skriva posebno slatko iznenađenje, koje potrošači do sada nisu imali priliku da probaju.

BOGATI IZBOR VREDNIH POKLONA

Sakupljajte bodove koje kasnije možete da zamenite za raznovrsne poklone. Osvojite jednu od 100.000 fantastičnih nagrada! Od Plazma kofera do udobnog Plazma dušeka, od TAG-a za naplatnu rampu do elegantnog nesesera, od Plazma kutije iznenađenja do fudbalske lopte – izbor je ogroman! Zamislite kako nosite Plazma ranac ili majicu i uživate u poklonima koje ste osvojili! Zvuči neverovatno? Ne propustite priliku da sakupite bodove i pretvorite ih u vredne poklone. Čeka vas 100.000 razloga za sreću!

KOJA SU PAKOVANJA DEO PROGRAMA?

U programu učestvuju Plazma 75g, Plazma 150g, Plazma 3g, Plazma 450 g, Plazma 600g, Plazma Posna 150g, Plazma Posna 300g, Plazma Mlevena 300g, Plazma Mlevena 500g, Plazma Mlevena 800g, Plazma Posna Mlevena 300g.

Saznajte više o programu i pridružite se ovom uzbudljivom iskustvu. Posetite zvanični sajt za više informacija i započnite svoju avanturu grickanja, brojanja i osvajanja nagrada već danas!

