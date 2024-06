OPREZ NA LETOVANJU, VREBA OPASNA BAKTERIJA: Troje je već mrtvo, direktorka Batuta upozorava: Problem su tuševi i klime!

Dr Verica Jovanović otkrila je gde se najviše razmnožava bakterija legionela od koje je preminulo troje pacijenata.

Troje od pet pacijenata zaraženih bakterijom legionelom preminulo je u zagrebačkom Kliničko bolničkom centru. Ima li je u Srbiji, kakva je to uopšte bakterija, za koga može da bude opasna i da li je tačno da se najviše razmnožava u klima uređajima i vodi, odgovorila je u "Jutru" na Prvoj v.d. direktora Instituta za javno zdravlje Srbije "Milan Jovanović Batut", profesorka dr Verica Jovanović.

"Bakterija koja se nalazi u vodama, u spoljnoj i životnoj sredini, ali može da se nađe u vodovodnim cevima. Najčešće je rizično onda ukoliko se određeni vodni sistemi dugo ne koriste. To može da bude opasnost u hotelskim smeštajima i turističkim kapacitetima, ali i svuda gde postoje vode koje mogu da se rasprše gde se stvaraju aerosoli, a onda osobe udahnu bakteriju koja se nalazi na kapljicama tečnosti i kod osoba sa lošim imunitetom dolazi do razvoja različitih kliničkih manifestacija", rekla dr Verica Jovanović i objasnila kako se ova bakterija manifestuje.

"To može da bude kratkotrajna groznica koja traje tri do pet dana. To je neka vrsta letnjeg gripa posle boravka u kapacitetima gde je moglo doći do prisustva same legionele ili je u pitanju zapaljenje pluća sa težom kliničkom slikom kod osoba koje duže borave u uslovima gde je došlo do zaražavanja. Legionela se veoma često razmnožava u cisternama koje čuvaju vodu dugo. Prija joj temperatura između 20 i 50 stepeni. Zatim može da se razmnoži u većim bojlerima u kojima se takođe čuva voda koja se koristi za tuširanje ili rad određenih spa centara. Može da se javi zadržavanje određenih količina vode u kojima legionela može da se razmnožava i da predstavlja rizik", objasnila je dr Verica Jovanović.

U našoj zemlji je od početka godine registrovan jedan slučaj, istakla je dr Jovanović.

"U našoj zemlji nema velikog broja slučajeva zaraženih. U ovoj godini je prijavljen jedan slučaj početkom godine, ali se radi o pacijentu koji je bolovao krajem prethodne godine. Uspešno je došlo do izlečenja. Gradski zavod za javno zdravlje je vršio istraživanje, tako da je prema podacima iz 2023. godine u našoj zemlji registrovano sedam slučajeva. Postavljena je dijagnoza, što je jako važno", rekla je dr Jovanović.

Da li do zaražavanja može doći preko klima uređaja?

"Kolege koje se bave tim pitanjem govore da je više cirkulacija vode problematična, dakle tuševi, stari tuševi i cevi. Legionele traže pogodnu sredinu, tako da je stajaća vode gde nema cirkulacije najveći problem. Kada su u pitanju klima uređaji, centralna klimatizacija može da bude problem ako se ne obavlja redovna dezinfekcija. Kada su u pitanju klime u automobilima, obavezno je obaviti dezinfekciju, a kada su u pitanju klime u stanu, tu je manji rizik zato što se radi o suvoj ventilaciji", rekla je dr Verica Jovanović.

Kurir.rs/Mondo