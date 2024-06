NEĆE SE IZVUĆI NIKO KO NAPRAVI PREKRŠAJ! Zaštitnik građana uputio predlog Ministarstvu zbog epidemije nasilja u školama!

Učenici koji naprave neki prekršaj, naročito pred kraj školske godine, često prolaze nekažnjeno zbog dugih administrativnih procedura, a da se to više ne bi dešavalo zaštitnik građana Zoran Pašalić zatražio je do Ministarstva prosvete da se produži rok za vođenje disciplinskog postupka!

foto: Tamara Trajković

On je u Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je u petak dostavio ministarstvu, predložio da se disciplinski postupak protiv učenika, ne vodi kao do sada do kraja školske godine, već da se može voditi do kraja školovanja.

To što se dešava u poslednje vreme u srpskim školama nazvao je epidemijom neprimerenog ponašanja, kojoj se mora stati na put, i istakao da se gubi povrenje i u osnovne i u srednje škole.

foto: Kurir televizija

- U praksi se dešava da neko napravi disciplinski prekršaj 15 dana pred kraj školske godine i od sankcija nema ništa. Ovim izmenama bi se omogućilo da, ako je neko, na primer, počinio disciplinski prekršaj u prvom razredu srednje ili osnovne škole, postupak se, teoretski, može voditi dok učenik ne završi osnovnu, odnosno srednju školu - objašnjava Pašalić za Kurir.

Zaštitnik građana ističe da nije cilj, a, najčešće nije ni svrsishodno, samo povećanje kazne već je bitnija izvesnost kažnjavanja, odnosno da onaj ko napravi prekršaj zna da se neće izvući.

Jedna od stvari koja je predložena u Nacrtu je i društveno korisni rad, koji bi se izvodio u obrazovnim institucijama.

- Neće učenik da ide da čisti ulice, ali ukoliko napravi nekakav nered, ako baca stvari, prlja, odgovarajuća mera bi bila da mu se da da pomaže "tetkici", da vidi kakav napor ona ulaže. Uloga društveno korisnog rada nije da se neko kazni ili, ne daj bože, ponižava, već da deluje vaspitno - kaže Pašalić.

On je juče za RTS naveo da se poštuju prava deteta, ali da deca imaju i obaveze, u skladu sa kojima moraju da se i ponašaju.

- Predlažemo da se ukine nepotrebno administriranje. Znači, na direktoru, na razrednom starešini i na školskom psihologu je da odluče da li će, pored disciplinskog postupka, postojati i, do sada obavezan, vaspitni postupak. Iz Ministarstva prosvete do zaključenja broja nismo dobili odgovor.

Valentina Ilić Racionalan predlog, ali treba biti oprezan foto: Dragan Kadić Predsednica Sindikata obrazovanja Srbije Valentina Ilić kaže za Kurir da je produženje roka za vođenje postupka "racionalan predlog", ali da, sa druge strane, treba voditi računa da se takvi postupci ne prolongiraju previše. - Disciplinski postupak bi trebalo da se završi do kraja školske godine, jer vi, praktično, ocenjujete učenika i trebalo bi da procenite da li se njegovo ponašanje promenilo, ali, u nekim slučajevima je vrlo racionalno dati školi vremena da ispoštuje procedure.

Dobrivoje Marjanović, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS) kaže za Kurir da podržava svaki predlog kojim se omogućava da se pojednostave i ubrzaju procedure, a da svi koji naprave prekršaj budu odgovarajuće i sankcionisani.

foto: Beta

- Već godinama upozoravamo na nepotrebno administriranje - da su zaposleni u obavezi da stalno popunjavaju neke nepotrebne papire, a da od efekta nema ništa. Procedure su duge i komplikovane, a nastavnici kada znaju šta ih očekuje u tom procesu često i odustanu od postupka - kaže on i dodaje da je, pored predloženih izmena jako bitno i da se zakon ne sprovodi selektivno, odnosno "da ne važe za mamine i tatine sinove!".

Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola, smtra da postupci moraju da se završavaju što brže, jer, kako kaže, odugovlačenje ne daje rezultate.

foto: Kurir Televizija, Shutterstock

- Procedure za lakše povrede propisa bi trebalo da budu brze u efikasne, odnosno da se tačno zna za koji prekršaj je predviđena koja kazna, dok bi za teže povrede morao da se vodi disciplinski postupak - navodi Antić i ističe da "brza procedura, novčana kazna i zabrana mobilnih telefona u školama bi najbreže doprineli disciplini na času".

Bonus video:

13:27 DA LI ĆE NASTAVNICI U ŠKOLAMA BITI ZAŠTIĆENIJI U BUDUĆNOSTI?