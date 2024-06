LEKARI U KLINČU U EMISIJI, PALE I LIČNE PROZIVKE Ovako je izgledao sukob oko PARA, PRIVATNIH ORDINACIJA I DONACIJA

U emisiji ni Pet ni šest na Kurir televiziji došlo je do rasprave između dvojice lekara, dr Vanje Miloševića, ginekologa i Dr Gradimira Dragutinovića, radiologa.

Milošević je insistirao na tome da bi i privatne klinike trebalo da obezbede besplatne prenatalne preglede za trudnice. U jednom trenutku upitao je Dragutinovića koji je zaposlen u privatnoj dijagnostičkoj klinici:

- Dođe pacijent kod vas i kaže ima indikaciju da uradi magnet, skener ili šta god, da li ćete vi njemu da uradite to ako on nije u stanju to da plati?

Dragutinović je odgovorio:

- Imali smo nekoliko akcija prošle godne, a i ove godine, ove zime gde su bili besplatni pregledi. I za skener i za magnetnu rezonancu. To važi za dijagnostički centar Hram i za dijagnostični centar Eurodijagnostik gde uvek postoji nekakav prostor za besplatan pregled. Nekada firma hoće da plati za svog radnika ili se nađe neki drugi način, ali nijedan pacijent nije bio vraćen.

Milošević je na to rekao:

- Znači uspeli smo da pošaljemo poruku: Pacijenti sutra dođite u Hram i u Eurogdijagnostik, pa da vidimo da li stoji ovo što smo upravo čuli.

Ova izjava isprovocirala je Dragutinovića:

- Ovo je demagoško podmetanje. Ja sam govorio o akcijama koje smo imali. Mi nismo otvoreni besplatni centrar za staranje. Ali ako bi vi recimo bili dobar donator, pa izdvojili deo novca ili gospođa s kojom ste bliski, da nas dotirate, da pomognete da mi ostvariom besplatne preglede.

Nakon što je voditeljka reagovala Milošević je odgovorio.

- Za pacijente naše treba da bude svejedno da li će da uđu u državnu ili zdravstvenu kliniku. To je za njih važno. Nema potrebe za žustrim tonom, mi ovde samo pokušavamo u dobroj nameri da promenimo nešto što nije dobro. Imamo hvala bogu godina iskustva - rekao je Milošević i dodao:

07:25 LEKARI U KLINČU, PALE I LIČNE PROZIVKE: Zašto gospođa sa kojom ste bliski i ima para na donira sredstva za besplatne preglede?!

- Za naše pacijente je u mom poimanju zdravlja sasvim svejedno u koju će ustanovu da uđe. A država bi trebalo da kaže: Dr Gaga je najveći stručnjak za magnetnu rezonancu. Pacijenti idite tamo besplatno, a država će da dođe kod vas uveče i da kaže 'doktore Gago imali ste 100 pregleda po ceni koja važi i za državu. Vi zadovoljni, pacijent zadovoljan. Kad mi neko kaže da to ne može, ja im kažem da može i za to postoje primeri Izraela i Velike Britanije.

