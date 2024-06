AMBASADOR SLOVENIJE U SRBIJI: Imamo razmenu oko dve milijarde evra svake godine, a može da bude i veća

Dan kada je započela put kao samostalna država, 25. jun, Slovenija obeležava kao nacionalni praznik. To nam je bio povod za razgovor sa Damjanom Bergantom, ambasadorom ove zemlje u Srbiji.

Povodom proslave nacionalnog dana Slovenije, koji je simbol dubokog ponosa i istorijske važnosti za slovenački narod, razgovarali smo sa gospodinom Damjanom Bergantom, ambasadorom Republike Slovenije u Beogradu.

Kroz razgovor, gospodin Bergant nam je objasnio kako Slovenija proslavlja svoj nacionalni dan, simboliku koju ovaj praznik nosi za narod, kao i perspektive bilateralnih odnosa između Slovenije i Srbije. Dotakli smo se i tema koje se tiču ekonomske saradnje, kulturne razmene, obrazovanja, ali i održivog razvoja i zaštite životne sredine, područja u kojima Slovenija ima bogato iskustvo koje može poslužiti kao primer.

Kako Slovenija proslavlja svoj nacionalni dan i šta on simbolizuje za narod?

"Državni praznik, nacionalni, to je uvek neka velika stvar, jer smo 1991. godine nakon toliko stoleća ustanovili svoju vlastitu državu. Na to smo veoma ponosni i svake godine svakako obeežavamo kao veliki događaj, sa velikom proslavom koja se događa u Ljubljani, ali isto to radimo i po našim DKP-ima, u inostranstvu. Nema nas puno, dva i nešto miliona, tako da na taj način proslavljamo naš dan državnosti."

Kako ocenjujete trenutni odnos između Srbije i Slovenije i koji su njegovi ključni elementi?

"Ja mislim da su odnosi između Srbije i Slovenije odlični, saradnja na političkom nivou je dobra, na području ekonomije odnosno privrede isto tako dobra i na drugim područjima kao što je kultura, obrazovanje i tako dalje.

"Nadam se da ćemo ove, nakon mnogo godina, imati zajedničku sednicu obe zemlje, vlada obe zemlje, jer to, recimo neki temelj, za dalju saradnju

Imamo različite pogleda na neke globalne stvari, ali to ne utiče na našu političku saradnju i ja mislim da ćemo ovako nastaviti i ubuduće."

Koje oblasti saradnje između Srbije i Slovenije su najizraženije, a gde postoji prostor za dalji napredak?

"Prostora ima svugde, imamo dobre odnose, ali to ne znači da ne možemo da imamo još bolje. Gde bismo mogli da radimo više? Svakako je to privreda, mi imamo razmenu oko dve milijarde evra svake godine, tu nema limita, tu nema granica. Naša preduzeća su veoma prisutna na srpskom tržištu, isto tako ima sve više investicija iz Srbije u Sloveniju i želeli bismo da ih ima još više. Na tom području svakako ima još mnogo mogućnosti. Nadam se da ćemo ove, nakon mnogo godina, imati zajedničku sednicu obe zemlje, vlada obe zemlje, jer to, recimo neki temelj, za dalju saradnju."

Šta Srbija može da nauči od Slovenije kada je reč o zaštiti životne sredine i o održivom razvoju?

"Mnogo stvari smo uradili na tom području u poslednjih 20-30 godina. Ja lično pratim ove stvari i vidim da kod ljudi u Sloveniji ima svesti kada je reč o ovim stvarima, a to je jedna stvar koja je možda ovde malo manje prisutna. Znači da bi pojedinci, ljudi, morali da imaju svest o tome šta znači životna sredina za njihov život. Možda bi to bila neka stvar koju bi mogli da nauče od nas, od Slovenaca. Mislim da zakoni koje Evropska unija uvodi u tom pravcu, oni koje će i Srbija polako da usvoji, će doprineti da se to po prirodi stvari rešiti sa stupanjem Srbije u Evropsku uniju."

