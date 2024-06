SAHRANJEN KAMERMAN ŽARKO RAKOČEVIĆ: Kolege se oprostile od njega, ostavio dubok trag u programu Radio-televizije Srbije

Kamerman Radio-televizije Srbije (RTS) Žarko Rakočević sahranjen je danas na groblju Orlovača u Beogradu.

"Svaki čovek ima lice kakvo zaslužuje. Žarko je lepotu svoga lica pretvorio u lepe televizijske i flimske slike za milione ljudi ove zemlje. Oni koji su sa njim radili od 1985. godine do danas, svedoče o ovom profesionalcu“, rekao je o njemu predsednik Udruženja novinara Srbije (UNS) Živojin Rakočević.

Odrastanje u pravičnoj i čestitoj porodici u njemu je, naveo je Rakočević, razvilo finu, gospodstvenu prirodu koja je uvek znala za meru.

"Žarko je predstavnik one generacije prištinskih Srba, čije su dečaštvo, mladost i zrelost otežale društvene promene, gubitak i sticanje prava, demonstracije i naposletku bombe NATO pakta. Uprkos svemu, on je oko sebe i u sebi izgradio urbanost, uzdržanost i smirenje“, rekao je on.

Kolega Žarka Rakočevića, penzionisani snimatelj TV Priština i RTS-a Dimitrije Pužić rekao je da je Rakočević već na početku profesionalnog rada na Televiziji Priština 1985. godine pokazivao veliko interesovanje za svoj rad. Dolaskom u TV Beograd, kako je naveo, ubrzo je stekao poverenje kolega. Kamerom je, kaže Pužić, beležio velike sportske događaje poput Evrolige, Dejvis kupa, Lige šampiona u fudbalu, ali i dešavanja iz sfere politike, veske događaje i televizijske filmove.

Žarko Rakočević preminuo je prošle nedelje, u 59. godini.

