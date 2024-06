POKAZANO ZNANJE ZA NIJANSU SLABIJE OD PRETHODNE GENERACIJE: Rezultati male mature, sad je pred đacima da realno odmere svoje želje

Poznati su konačni rezultati male mature. Opet su pokazali za nijansu slabije znanje nego prethodna generacija. Sada je pred đacima da realno odmere svoje želje i u naredna dva dana popune i predaju listu želja kako bi se upisali u srednju školu.

Iako su test iz srpskog jezika uradili bolje nego prošle godine, ukupno znanje generacije, izraženo u koeficijentima, manje je za 0,08 odsto od prethodne. Đaci priznaju da su im razumevanje pročitanog teksta i analiza, geometrija i procenti i dalje problem.

Svaki od testova sadrži zadatke osnovnog, srednjeg i naprednog nivoa.

“Kažu da im je test iz srpskog bio prilično lak, za matematiku su mišljanja prilično podeljena, što znači da je dobar deo učenika rekao da je bio prilično lak, a onaj drugi rekao da je veoma težak, negde sredine nema. Izborni predmet je uvek njima lakši, to je nešto što im je poznato“, ocenjuje Jelena Cicović, direktorka OŠ "Emilija Ostojić" iz Požege.

foto: Pančevo

Ipak, uloga i građa kože čoveka, rečna mreža, monsuni i oaza, španska groznica, odnosno zadaci srednjeg i osnovnog nivoa bili su im kamen spoticanja.

"E sad se tu postavlja pitanje vezano i za autore testa – da li to što autori testa smatraju da su zadaci sa naprednog i srednjeg, deca tako i na kraju prikažu. Ali, to će na kraju pokazati dublje analize koje će raditi kolege iz Zavoda, škole već dobijaju svoje izveštaje. Mogu da urade korelaciju uspeha učenika sa postignućima i to je neka vrsta, kako kažemo, krive koja se pojavljuje na kraju - da li su ocene u skladu sa postignućima završnog. Ako jesu, to je dobar put, ako postoje odstupanja onda mora da se uradi neka dublja analiza na nivou same škole ili obrazovnog sistema““, kaže pomoćnik ministra prosvete Milan Pašić.

Stiglo je i hiljadu progovora manje nego prošle godine zahvaljujući, kažu nadležni, objektivnom pregledanju rešenja.

Sada bivši osnovci treba da nađu najbolje rešenje za upis srednje škole, da popune listu želja, a odgovor će dobiti u subotu.

Kurir.rs/RTS