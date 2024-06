"OVO JE BEZOBRAZLUK, STVARNO NEMA SMISLA" Majka nestalog Milana: Ako neko nešto zna, neka kaže lepo! NIKO NE MISLI NA NJEGOVU DECU

"Samo da je živ i zdrav. Pa ako je izabrao neki put, samo da znamo da je živ i zdrav. Ako neko zna da nam pomogne da ga potražimo to bi nam značilo, a ne da nam odmaže. Ovo je bezobrazluk šta se sve piše i komentariše na društvenim mrežama. Apelujemo na građane da ne pišu i ne komentarišu nešto što nije istina".

Ovim rečima ispovest počinje Marica Đorđević, majka Milana Đorđevića (41) iz Niša koji je nestao 10. juna na izletištu Bojanine vode na Suvoj planini kod Niške Banje. Intenzivna potraga za Milanom započeta je od dana njegovog nestanka i po obimu, broju učesnika i angažovanju svih stručnih službi jedna je od najmasovnijih do sada.

"Suprug je bolestan čovek, sa hemoterapijom je išao u potragu"

Porodica nestalog Nišlije ne gubi nadu da će on biti pronađen.

- Tog 10. juna na kameri jedne kuće viđen je automobil oko 11.30 časova i za pet, 10 minuta je već bio na Bojaninim vodama. I od tada da nema ni traga, ni glasa.. Šta je ovo? Tražili su ga i paraglajderisti, i alpinisti i planinari.. Svi su bili...I kvadovima se išlo u potragu... Suprug je bolestan čovek, sa hemoterapijom je išao u potragu na Bojaninim vodama. Odvraćali smo ga, on kaže: "Meni ne treba dole da idem, moje dete je ovde bilo". Žandarmi su bili u petak, njih 22 je pretraživalo planinu. Nema ništa, ništa, ništa.. Nikakav trag. Milanov stariji brat je išao u nedelju sa drugarima u potragu tamo preko Zaplanja, pa dole do Divljane.. I dole su ljudi isto, otvarali vikendice, sve, i ništa nema. Ni traga ni glasa od Milana – priča Marica.

Ona kaže da ni psi tragači nisu našli nikakav konkretan trag.

- Kažu da psi mogu da osete samo gde je čovek prošao, sada da li je baš Milan prošao ili neko drugi, teško je reći. Policija nastavlja da traga za njim, ali gore u planini više nema gde da se traži, sve je pretraženo. Sad smo bili u policiji kod načelnika, čekaju još neke bazne stanice iz Beograda. Potraga se nastavlja, oni ne staju, ljudi su fer. Policija stvarno radi svoj posao - priča Marica.

"Neprimereno je prenositi neproverene informacije"

Majka nestalog Milana apeluje na ljude da ne pišu neistine u komentarima po društvenim mrežama.

- Stvarno nema smisla. Ako neko nešto zna, neka kaže lepo. Ovo je bezobrazno šta se piše, ovo stvarno nema smisla. Te odbili smo poligraf… Kakav poligraf, to nema veze sa istinom. Otkud im to za poligraf? Ko je odbio? Ja ću da krijem svoje dete koje tražim, pa da li je to normalno? Ja ne znam kako se držim. Stvarno nema smisla. Evo dve nedelje ga nema. Nikom nije lako ko ga zna. – priča Marica.

Ona ističe da, kada se prenose informacije i ostavljaju komentari, posebno treba imati obzira zbog Milanove dece koja su mala.

- Neprimereno je prenositi neproverene informacije. Dva Milanova deteta su mala. Sin je stariji, može već dete to da pročita.. Apelujem da ako neko nešto zna - neka pomogne. Ako ne, neka ne odmaže. Ja ne mogu nikom da kažem šta da priča. Ali nemoj da pričaš nešto što nije istina. Neka se stave u naš položaj, pa da ih pitam kako bi njima bilo.. Ma ne mora zbog nas, ali dajte, zbog njega.. Ako ga znaju, oni onda znaju kakav je Milan. Svi koji ga znaju mogu samo da kažu reči pohvale i ništa više.. A šta je sad u tome, ne znam.. Stvarno ne znam šta da kažem.. Sve je rečeno, sve znate.. Nećemo da stanemo, idemo.. - kaže sagovornica.

Hronologija nestanka i potrage

Nestali Nišlija Milan Đorđević viđen je poslednji put u ponedeljak, 10. juna, oko 11:30 sati kada ga je snimila kamera sa jedne privatne kuće. Na snimku se, kako su nam kazali ljudi koji su učestvovali u potrazi, jasno vidi da je bio sam u kolima. On se uputio prema izletištu Bojanine vode, gde je njegova porodica tek u večernjim satima, nakon što se nije javljao na telefon, pronašla službeni automobil.

Njegova majka je ranije izjavila da je Milan pre nego što je otišao na Bojanine vode, viđen i pored reke u selu kroz koje prolazi put koji vodi do Suve planine. Pominje se i da je razgovarao sa čovekom koji je kosio livadu, ali su to sve nezvanične informacije koje su dolazile do porodice nestalog. Jedino je izvesno da je automobil ostavio pored planinarskog doma, a u kaseti automobila ostavio i privatni i službeni mobilni telefon, nakon čega mu se gubi svaki trag.

Na dan kada je nestao, bio je na poslu. Oko podneva javio se ženi i rekao da ne može da stigne da uzme ćerku iz vrtića, ali da će stići da vodi sina na rođendan. Pošto nije došao kući niti se javljao na telefon, porodica je krenula da ga traži, a supruga je prijavila njegov nestanak policiji. Milanov automobil lociran je na osnovu pametnog sata koji je ostavio kod kuće, a koji mu je bio povezan sa mobilnim telefonom. Šta se dešavalo sa Milanom od podneva, kada ga je kamera snimila, do 18 časova kada je pronađen njegov automobil, i dalje je misterija koju policija pokušava

