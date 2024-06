BEZ OVOGA NIKAKO NE KREĆITE NA LETOVANJE: Jednu stavku platite 4.000 dinara da vam se odmor ne bi pretvorio u agoniju

Najobičnije zapušenje uha zbog vode ili bodlja morskog ježa zabodena u taban, letovanje vam može pretvoriti u finansijsku agoniju, ukoliko ste na more otišli bez polise putnog zdravstvenog osiguranja.

U inostranstvu se možete lečiti i o trošku države, ali samo ako vam treba hitna medicinska pomoć od koje život zavisi, dok privatno osiguranje od 4.000 dinara vam omogućuje da deset dana odmora na moru provedete bez veće brige da će vas povišena temperatura ili prelom ruke papreno koštati.

Statistika turističkih agencija pokazuje da su domaći turisti u dobroj meri odgovorni kada je reč o njihovom zdravlju tokom letovanja. Naime, 75 odsto njih uz aranžman ugovara i kupuje i polisu putnog osiguranja, bez obzira da li u inostranstvo putuje pojedinačno ili porodično.

foto: Shutterstock

A da biste tokom letovanja u inostranstvu imali čak i besplatnu medicinsku pomoć o trošku države, potrebna vam je overena zdravstvena knjižica, s obzirom na to da osiguranici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) za vreme privatnog boravka u inostranstvu imaju pravo na zdravstvenu zaštitu o trošku RFZO u 21 zemlji sveta.

Tako Srbija ima bilateralni ugovor o socijalnom osiguranju koji sadrži oblast zdravstvenog osiguranja sa sledećim državama: Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Holandija, Italija, Luksemburg, Mađarska, Severna Makedonija, Nemačka, Rumunija, Slovačka, Francuska, Hrvatska, Crna Gora, Češka, Slovenija, Turska, Tunis, Poljska i Velika Britanija.

foto: RINA

Međutim, ovaj ugovor se odnosi samo i isključivo na pružanje hitne medicinske pomoći, odnosno, kako je definisano – “na otklanjanje neposredne opasnosti po život i zdravlje”.

Do potvrde RFZO više vremena za papirologiju

Sem toga, da bi RFZO snosio troškove vašeg lečenja tokom putovanja ili letovanja nekoj od navedenih država, potrebno je da nabavite dve potvrde – jednu u lokalnom Domu zdravlja, a drugu u nadležnoj teritorijalnoj filijali RFZO.

"Da bi za vreme boravka u inostranstvu mogli da koriste pravo na hitnu medicinsku pomoć o trošku RFZO, osiguranici pre polaska na put treba da dobiju mišljenje izabranog lekara kojim dokazuju da ne boluju i da u poslednjih 12 meseci nisu bolovali od akutnih ili hroničnih bolesti za koje je potrebno duže ili stalno lečenje, odnosno da nisu u stanju koje bi ubrzo po dolasku u inostranstvo zahtevalo duže lečenje i hospitalizaciju", objašnjava se na sajtu RFZO.

foto: Shutterstock

Nakon posete svom izabranom lekaru, buduće turiste, uz mišljenje lekara i važeću zdravstvenu knjižicu, put potom vodi u filijalu RFZO koja im izdaje dvojezični obrazac-potvrdu, s kojom odlaze na put ili letovanje.

Ukoliko vam na vašoj željenoj destinaciji zatreba vam hitna zdravstvena pomoć, prvo ćete morati da se javite nosiocu zdravstvenog osiguranja u državi u kojoj se nalazite i kome predajete dvojezični obrazac-potvrdu.

"Od njih se dobija dokument na osnovu koga imate pravo na pružanje hitne medicinske pomoći u zdravstvenim ustanovama iz sistema javnog zdravlja države u kojoj boravite. Osiguranik RFZO eventualno plaća participaciju pod istim uslovima kao i osiguranici države u kojoj boravite", preciziraju u RFZO ovaj postupak lečenja u inostranstvu o njihovom trošku.

Kako se besplatno lečiti u Grčkoj ili Egiptu?

Pregledom spiska zemalja s kojima RFZO ima ugovor o besplatnom pružanju hitne medicinske pomoći, u oči pada da među njima nisu one u kojima turisti iz Srbije najčešće letuju, kao što je pre svega Grčka, ali i Egipat i Španija. Srećom, način da se i u tim državama lečite o trošku države ipak postoji, ali po nešto drugačijoj proceduri.

foto: Shutterstock

"U slučaju za odlazak u države s kojima nije potpisan bilateralni ugovor, potrebno je da osiguranik pre odlaska na put pribavi potvrdu (obrazac OZ-12), s tim što troškove za pruženu hitnu medicinsku pomoć plaća sam, a po povratku u Srbiju podnosi RFZO-u zahtev za naknadu troškova, uz prilaganje originalne računske i medicinske dokumentacije", objašnjavaju u RFZO.

Šta sve pokriva privatno putno osiguranje?

S obzirom na navedenu proceduru i ograničenje da država pokriva samo hitnu zdravstvenu pomoć, turističke agencije savetuju da se pre letovanja ipak uzme privatno osiguranje koje pokriva znatno više potencijalnih medicinskih intervencija.

Kako objašnjavaju u privatnim osiguravajućim kućama, njihovo putno zdravstveno osiguranje obuhvata ambulantno lečenje, lekove prepisane od doktora, sanitetski materijal koji je neophodan u toku lečenja preloma ili povrede ekstremiteta, kao što su gips i zavoj.

"Na spisku usluga su i RTG dijagnostika, bolničko lečenje u mestu gde osiguranik letuje ili druga najbliža odgovarajuća bolnička ustanova. Polisa podrazumeva i troškove prevoza od strane hitne službe do najbliže bolnice ili najbližeg lekara, upućivanja u specijalizovane klinike, a ako je to medicinski neophodno i operaciju zbog akutnih bolesti. Polisa pokriva i uslugu stomatologa, ali samo ako se radi o olakšavanju akutne zubobolje, u iznosu do najviše 100 evra ili 150 evra. Konačno i za nedaj bože, i trošak transporta preminulog tusite u inostranstvu, u iznosu do 5.000 evra", navode u osiguravajućim kućama.

foto: Shutterstock

I do lekara u inostranstvu sa njihovim putnim zdravstvenim osiguranjem, kako napominju, lakše i brže se dolazi. Naime, turista koji ima zdravstveni problem na letovanju prvo zove kol centar osiguravajućeg društva čiju polisu putnog zdravstvenog ima, a potom ga ta osiguravajuća kuća locira i locira najbližeg lekara sa kojim imaju potpisan ugovor i tamo ga upućuju na pregled.

Za osiguranje porodice 4.000, pojedinačna polisa do 2.000 dinara

Kada su u pitanju cene privatnog putnog zdravstvenog osiguranja, one zavise od geografskog područja za koje se obezbeđuje pokriće, izabrane sume osiguranja i nivoa pokrića, godina te od godina starosti korisnika i ugovorenog trajanja osiguranja. Od jedne do druge osiguravajuće kuće, cene variraju u rasponu od 100 do 500 dinara.

Uzimajući proseke i ono što se najviše uzima, četvoročlana porodica za desetodnevno letovanje na najpopularnijim destinacijama u Grčkoj, Crnoj Gori, Turskoj, Egiptu ili Tunisu, treba da izdvoji od 3.500 do 4.000 dinara za osnovni paket osiguranja, dok je cena standardne polise oko 5.000 dinara. Pojedinačne polise za boravak u inostranstvu do 10 dana, zavisno od osiguravajuće kuće, kreću se od 1.500 do 2.000 dinara.

Pojedinačni paketi koji se najčešće uzimaju, kako napominju u osigiravajućim kućama, pokrivaju iznose zdravstvenih usluga u inostranstvu do 10.000 evra, ali suma osiguranja za porodične pakete, zavisno od kuće, ide od 30.000 do 35.000 evra.

Kurir.rs/ Blic.rs/ A. K.

Bonus video:

07:29 ALEKSANDAR SENIČIĆ O LETOVANJU SRBA I NAJATRAKTIVNIJIM DESTINACIJAMA ZA LETOVANJE