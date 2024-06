"HEJ, BALKANCI! LJUT SAM NA VAS!" Holanđanin bio u zemljama bivše SFRJ, pa podelio iskustva: Kad ste mislili da mi kažete za ovo?

Jedan Holanđanin, koji je nekoliko meseci putovao po zemljama bivše SFRJ, objavio je na Tik Toku snimak u kojem je izrazio svoje ogromno oduševljenje prema, ni manje ni više nego - bureku!

Da obožava ovaj masni i slasni specijalitet je očigledno, ali je on to iskazao na način koji je nasmejao mnoge.

foto: Tik Tok Printscreen

- Hej Balkanci, prilično sam ljut na vas. Kada ste planirali da nam kažete za taj burek? Preukusan je! Zar ne mislite da bi i ostatak sveta voleo da zna za to? Pojeo sam 20 prošle nedelje. Oni su mesnati, sirasti... Upravo sam pojeo jedan sa jabukom. Preukusan je. Podelite to sa svetom, nemojte da čuvate samo za sebe - rekao je on šaljivo, a u opisu snimka je dodao:

- Moj život posle prvog bureka više nikad neće biti isti.

Očekivano ili neočekivano tek tema bureka je izazvala žučnu raspravu ljudi sa naših prostora.

Mnogi su u komentarima ispod snimka želeli da istaknu da je pravi burek samo onaj sa mesom.

- Ne postoji burek sa sirom. Burek je samo sa mesom, ostalo su razne vrste pita - komentarisali su mnogi.

foto: Shutterstock

- Samo Bosanci tvrde da je pravi burek onaj sa mesom, a burek čak nisu ni oni izmislili. Nemoj da ih slušaš! - komentarisali su drugi.

Jedan stranac se u komentarima, takođe, složio sa Holanđaninom i rekao da burek jede jednom dnevno.

- Slažem se sa tobom. Ja ga jedem jednom dnevno - rekao je dok je Holanđain, ne obazirući se na komentare o pravom bureku, dodao kratko: "Volim sve vrste bureka".

On je, inače, u jednom od svojih video snimaka na Tik Toku istakao nekoliko stvari koje će sigurno iznenaditi strance kada budu došli na ove prostore.

- Za ljude koji me ne poznaju, moram da kažem da sam u poslednjih nekoliko meseci proputovao sve zemlje bivše Jugoslavije. Pod broj jedan - teško je poverovati da je ovo nekada bila jedna zemlja, jer su sve zemlje tako drugačije. Možda su izuzetak Hrvatska i Crna Gora koje zaista mnogo liče, ali Slovenija je, na primer, toliko drugačija od Bosne. Severna Makedonija je toliko različita od Srbije. Sve imaju svoje jedinstvene kvalitete kao, na primer, Srbija ima odličan noćni život, Slovenija ima lepa jezera, Severna Makedonija ima odlične planine... Sve su jedinstvene, super i specijalne - istakao je ovaj mladić koji se na Tik Toku predstavlja kao basgoesofff.

Druga stvar koja ga je iznenadila je što su, kako kaže, sve ove zemlje vrlo bezbedne:

foto: Tik Tok Printscreen

- To nisam očekivao. Mnogo ljudi me je upozorilo na stigmu koja datira još iz 90-ih i rekli da treba da se pazim, ali, se nijednom nisam osetio nesigurno i nebezbedno, čak ni kada sam izlazio noću i bio na manje sigurnim mestima.

Naveo je i da ga je iznenadilo to što je veoma teško objaviti nešto o ovim zemljama, a da se ne uvrede ljudi iz drugih zemalja.

Takođe, ovaj Holanđanin je, gledajući neke dokumentarne filmove o ratu, mislio da će "sresti mnogo slomljenih ljudi koji još uvek imaju svež ožiljak od rata", ali to nije bio slučaj.

- Možda ih i ima, ali ljudi koje sam ja upoznao bili su topli, ljubazni, gostoljubivi i to u svim državama - kaže on i dodaje:

- Svakom ko ovo gleda i razmišlja se da li bi možda trebalo da ode na Balkan, poručujem: "Uradi to, uradi to" Nećete zažaliti".