U SRBIJI SE GODIŠNJE DOGODI PREKO 100.000 ABORTUSA! Duboka analiza stručnjaka: Najveći problem je nesigurnost u poslu? (VIDEO)

U Srbiji ne postoji zabrana abortusa, a na godišnjem nivou se uradi oko 150.000, što je statistika samo iz državnih ustanova.

Zanimljivo je da u današnjici postoji tableta za abortus, sa kojom se ubija plod, te se plod izbaci na uložak, to postoji u svetu, ali i u Srbiji, sada se nalazi i u opciji slobodne prodaje.

Gosti emisije "Ni pet, ni šest" koji su diskutovali o ovoj temi bili su Borislav Antonijević, ginekolog i narodni poslanik, Vanja Milošević, ginekolog, Milija Čalić i Bojan Panaotović, socijolog.

Iako postoje opravdani razloga ovog čina, u slučaju silovanja, ako je život majke ugrožen, i tako dalje, Antonijevć je ipak otvorio širu sliku što se tiče ove teme:

04:17 U SRBIJI SE GODIŠNJE DOGODI PREKO 100.000 ABORTUSA! Duboka analiza stručnjaka: Najveći problem je nesigurnost u poslu?

- Prva stvar o kojoj bi ljudi trebalo da razmisle, da se otvori naučna diskusija, kako bi ljudi saznali šta se to prekida. Postoje razne terminologije za to, ali to stvaraju isti oni ljudi koji govore da deca proizvode veliku količinu ugljen-dioksida i da time povećavaju globalno zagrevanje. Sreća što je tih ljudi malo, ali je nesreća jer imaju prostor gde god se pojave. Istina je da svaki ginekolog kod nas ima pravo da ne uradi medicinske prekide trudnoće, odnosno namerne prekide trudnoće. U tu grupaciju nikako ne bih ubacio prekide trudnoće plodova sa velikim anomalijama, odnosno keretaže kod izgubljene trudnoće, gde se gleda da ne dođe do infekcije koja bi sutra mogla da naškodi ženi. Dakle, namerne prekide trudnoće, svaki lekar može da odbije.

Milošević je komentarisao ogroman broj abortusa u zemlji, a da je većina tih devojaka zapravo maloletno, pa je ukazao na problem koji se dešava:

- Možda je ovo prilika da pojačamo sav svoj trud i energiju za nešto što se zove da smo mi za život. Kada pričamo o abortusu, namerno ne upadam u zamku, da smo mi protiv nečega. Ako može uopšte da se bude protiv života, mi smo ovde za život. Mi smo primer ljudi koji su se školovali i koji sve svoje znanje žele da iskoriste za neku dobrobit. Ako izuzmemo ove situacije u kojima morate da uradite to kako bi spasili ženu, ali i zbog stvari koje su inkompatibilne sa trudnoćom, onda je jedini prekid upravo porođaj. Možemo da smišljamo razne fraze za to, poput abortusa, a prožime se i reč "veštački", pa je neko nekako za dušu lakše. Da ne bismo upali u tu zamku, doneo sam lutku, kako izgleda plod posle 10 nedelja, i oni to nazivaju šakom ćelija, mislim da je prikladno za ovo da se kaže da jedna slika menja hiljadu reči.

foto: Kurir televizija

Čalić je komentarisala tok mladih po ovom pitanju, s obzirom na to da ima sina od 29 godina i ćerku od 26 godina:

- Pa, od sina, koji ima 29 godina, iz srednje škole, njih pet je iz razreda od 30 učenika, stupilo u brak, a čini mi se da su dva ili tri primera stigli i da se razvedu. Što se ćerke tiče, u zadnjih godinu, dve dana, mali je pomak što se tiče osnivanja porodica i stupanja u brak. Mnogo, mnogo, jer sam prihvaćena kod te dece i pričaju otvoreno, prosto kao da su malo sebična, po mom mišljenju, ima i razmaženosti, ali dosta njih na pitanje kada misle porodicu, kada ima kažem da sam sa 19 godina rodila ćerku, oni odreaguju kao da je to čudno. U principu, najveći problem je nesigurnost u poslu.

Panaotović je rekao da sami sebi činimo genocid sa preteranim baratanjem prekidima trudnoća:

- Kada se brojke uporede dolazimo do toga da mi sami sebi činimo genocid. Doktori su izneli da se govori o pravu žena, a da se apsolutno zanemaruje pravo deteta. Doktor u studiju nije doneo nikakvu fantaznu gloriju, to je dete, kao što je i rekao, svi smo mi hrpa ćelija, niko ne govori o pravu deteta. Druga stvar, još od Platona su bile te debate, ne morate vi da se brinete o detetu ako nećete, ako se dete živo rodi, prepustite ga ustanovi. Imamo situacije gde majke ostavljaju decu ispred kuća, pa će se i država uključiti u podizanje te dece. Mi smo narod koji izumire, ako ovako nastavimo, Srbija je preporođena raznim ulaganjima i infrastrukturama, ali vlast ne može da rodi decu umesto nas. To nije pitanje vlasti, već o psihologiji ljudi, ne samo žena.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

16:43 Vrhovni sud Amerike omogućio ukidanje prava na abortus: Brankica Janković o pravima žena u Srbiji