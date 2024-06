KOMUNALCI IZ TUTINA BACAJU SMEĆE U REKU? Ljudi besne zbog snimka na mrežama, a evo šta kažu iz JKP Gradac!

Na društvenim mrežama pojavio se video na kojem, kako tvrdi autor snimka, radnici JKP "Gradac" iz Tutina bacaju smeće u reku Vidrenjak!

- Evo ga kec na desetku! Evo gde Komunalno preduzeće Tutin baca smeće u Vidrenjak! Pogledajte ovo! Pogledajte ovo dobro! Pogledaj gde ga baca - ponavlja autor dok u vozilu putem prilazi ka kamionu (video na ovom linku).

Pozvali smo ovo preduzeće.

- To nije tačno, naši radnici ne odlažu otpad u reku. To nisu naši radnici, to je neistina - rekli su nam.

Snimak, kako kažu, nisu videli, pa smo im prosledili na mejl.

Potom su se oglasili saopštenjem.

- Obaveštamo naše građane da povodom lažnih navoda na društvenim mrežama da se odlaže komunalni otpad pored reke Vidrenjak, Komunalna inspekcija izvršila je Inspekcijski nadzor na pomunutoj lokaciji i utvrdila da nije odložen nikakav odpad - navodi se u saopštenju JKP Gradac Tutin koji je potpisao Semir Eminović v. d. direktora.

Priložili su i zapisnik o inspekcijskom nadzoru.

- Još jednom apelujemo i molimo da pojedinci odustanu od širenja lažnih informacija, mi ćemo kao odgovorno preduzeće preduzeti sve mere i podnositi krivične prijave kako bi se ovakvi pojedinci najrigoroznije kaznili - zaključuje se u njihovom saopštenju.

