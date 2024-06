PRAVILA ZA SRPSKE TURISTE U GRČKOM HOTELU: Ove stvari MORATE ispoštovati, sve je DO DETALJA napisano - Evo šta kažu naši ljudi

Grci su gostoljubivi i ljubazni i to je poznata stvar, ali se u njihovim hotelima moraju poštovati određena pravila kućnog reda na koja ne nailazite baš svuda na putovanju.

Pravila su u redu, ali se ljudi zbog svojih navika znaju i oglušiti o ista.

Vreme odmora je od 14 do 17 h. Roditelji su u obavezi da strogo vode računa o deci i kad su u hotelu. Poslednjeg dana boravka u apartmanu u obavezi ste da izbacite đubre, ostavite oprano posuđe. Na dan povratka apartman napustate u 8 sati.

foto: Kurir

- Kućni red bi trebalo poštovati svuda, galama ovde nije dozvoljena posle 23 časa. Sve je lepo do detalja napisano na ulaznim vratima hotela na srpskom jeziku. Nismo imali nikakve probleme. Naša grupa je očigledno sve ispoštovala. Što se tiče upozorenja koje je istaknuto na vratima svakog apartmana, da se toalet papir, vlažne maramice i razno razne stvari ne bacaju u šolju već u kantu za đubre pored wc šolje i to razumem, ukoliko do toga dođe troškove snosi onaj u čijem apartmanu je nastala šteta jasno je predočeno. Možda su imali problem da se kanalizacija zapuši zbog nemara i loših navika nekih od ranijih turista. Sve je moguće - komentariše za Kurir ova pravila iz Grčke Srboljub S. iz Vranja.

Na kraju se našalio i rekao "da ne bude samo kao u pesmi Riblje čorbe" Pravila pravila, da bi nas u... čiji su ga stihovi asocirali upravo na ovakve situacije i mogućnost da neko pravilo prekrši kao turista nenamerno usput, onako slučajno...