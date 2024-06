Srbija se treću godinu zaredom našla na takozvanoj listi za nadzor i ne ispunjava minimalne standarde za suzbijanje trgovine ljudima, naveo je u najnovijem izveštaju američki Stejt department.

Između ostalog loše smo ocenjeni i zbog činjenice da se trgovci ljudima često, uslovno rečeno izvuku, samo sa kaznom za podvođenje.

Ko su najčešće žrtve trgovine ljudima i kakve kazne su zaprećene za one koji su označeni kao trgovci ljudima odgonetnuli su gosti "Pulsa Srbije" advokat Aleksandar Radivojević i Maja Jovanović iz Biroa za borbu protiv trgovine ljudima.

Jovanović se osvrnula na akciju "Armagedon":

02:10 UTVRĐENO JE DA POSTOJE ŽRTVE KOJE SU MLAĐE OD DVE GODINE Uznemirujući podaci o trgovini ljudima: Izaćićemo sa OVIM izveštajem!

- Dosta dugo govorimo o tome, Srbija je nekada bila mesto tranzita, a sada je ona i mesto odakle žrtve i potiču. U poslednjoj akciji "Armagedon" imali smo prilike da zapazimo da je u zaplenjenom hard disku eksplicitnih fotografija, snimaka, takođe pronađeno zlostavljanje dece koja su mlađa od dve godine. Statistika je poražavajuća, mi ćemo izaći sa jednim izveštajem, gde ćemo izneti brojke. Porast stope eksploatisanja dece se uvećao.

Radivojević je sa pravne strane pomatrao ovaj problem:

- Krivično delo trgovina ljudima ima zaprećenu kaznu koja je vrlo visoka, u svom osvnovnom obliku predviđa kaznu zatvora od tri do 12 godina. Imate određene oblike koje su kvalifikovani gde je minimalna kazna pet godina, zavisno od toga da li su ti oštećeni maloletni ili ne, da li je organizovano, koliko ljudi je učestvovalo... Dakle, to je vrlo ozbiljno krivično delo i tako se i tretira. Problem je ono pravo okrivljenih, da preko svojih branitelja izvrše prekvalifikaciju na neko blaže krivično delo. Trgovina ljudima nije samo za seksualnu eksplataciju, već i rada, zbog nekih robskih odnosa i tako dalje. Ono što se dešava kada se radi o prostituciji, što je najčešći razlog, je kada se razotkrije, okrivljeni gledaju da kvalifikuju to na što niža dela. Sama prostitucija nije krivično delo, ali je posredovanje u vršenju prostitucije krivično delo.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs