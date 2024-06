OTKRIVEN SPOMENIK HEROINI MILUNKI SAVIĆ NA VOŽDOVCU! Selaković: "To je sistem vrednosti kome se ovaj narod napokon vraća"

Ministar kulture Nikola Selaković prisustvovao je otkrivanju i osvećenju spomenika Milunki Savić u beogradskoj opštini Voždovac.

U okviru ceremonije vence su položili predsednik Vlade Republike Srbije Miloš Vučević, ministar odbrane Bratislav Gašić, potomci i poštovaoci Milunke Savić.

Na ceremoniji ministar Selaković je istakao da je Milunka Savić u sebi sabrala najbolje vrednosti našeg naroda: plemenitost, humanost, hrabrost, rodoljublje i čovekoljublje.

„Zato volim da kažem da Milunka Savić nije ime i prezime, Milunka Savić je sistem vrednosti. To je sistem vrednosti kome se ovaj narod napokon vraća, to je sistem vrednosti kome treba da težimo, to je sistem vrednosti na koji treba da se ugledamo“, poručio je Selaković.

Ministar je istakao da je na spomeniku u desnoj ruci puška, u levoj ruci je dete, a između veliko srpsko srce.

„Ovde smo da se ovakvi ljudi, ovakvi gorostasi nikada ne zaborave i zato je važno što ovaj spomenik danas, posle Jošaničke banje i Inđije, podižemo i u našoj prestonici.“

Predsednik Vlade Miloš Vučević poručio je da „kada se Srbija konačno probudila 2012. godine, nije dugo prošlo vreme, a zemni ostaci ove srpske heroine prebačeni su u Aleju velikana. Zahvalno srpstvo danas se seća ove neustrašive ratnice.“

Vučević je podsetio na herojstvo i humanitarni rad Milunke Savić, njena dela kojima je zaslužila da bude nosilac ordena Legije časti četvrtog stepena i Karađorđeve zvezde sa mačevima i ordena Legije časti i ratnog krsta sa zlatnom palmom, zlatne medalje za hrabrost Miloš Obilić, Albanske spomenice, Spomenice rata za oslobođenje i ujedinjenje od 1914-1918. godine i zapitao da li u današnjem vremenu sebičnosti i materijalizma uopšte možemo da pojmimo ovoliku žrtvu.

Kurir.rs/Preneo: D. P.