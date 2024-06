Vremenske prilike sve su ekstremnije, nepogode se događaju skoro svaki dan, a kada naiđe toplotni talas, skoro je neizdrživo obavljati svakodnevne aktivnosti.

U zemlji se i danas, posle jučerašnjeg nevremena u više gradova, lokalno očekuju grmljavine praćene velikom količinom padavina za kratko vreme, gradom i olujnim vetrom u zoni pljuskova, upozorava RHMZ.

Gost "Pulsa Srbije" koji je razgovarao o dosadašnjim vremenskim promenama u Srbiji bio je meteorolog Ivan Ristić.

01:42 OSIGURANJE NEĆE PLATITI ŠTETU AKO VETAR NIJE BIO OVE BRZINE Ristić otkrio: Možete dobiti novčanu naknadu ako nema klime u busu!

- U principu, procedura ide tako što osiguravajuće društvo mora u dogovoru sa svojim klijentom, tj. svojim vlasnikom, da traži zahtev od Republičkog zavoda, odnosno informaciju da li je u tom trenutku bilo neko nevreme. Šta to znači? Da bi osiguranje priznalo štetu, ali samo ako je vetar veći od 17 metara u sekundi, to je oko 65 km na čas. Dakle, vi ako ne dobijete od Republičkog hidrometeorološkog zavoda, da vetar nije bio jači od 17 metara u sekundi, osiguranje vam neće naplatiti tu štetu. Za svaku tu klauzulu koja postoji u tom ugovoru između klijenta i osiguravajućeg društva, za sve mora da izda potvrdu Republički hidrometeorološki zavod. Dakle, osiguranik na svoj zahtev traži tu potvrdu od Republičkog hidrometeorološkog zavoda i onda će dobiti izveštaj kako je bilo kod njega vreme. Dakle, to je problem tog vizualnog i šta je lično doživljavanje - započeo je Ristić.

Potom je spomenuo da svaki autobus mora da ima upaljenu klimu ukoliko temperatura tog dana premašuje 25 stepeni:

- Uglavnom, Republički hidrometeorološki zavod izlazi u susret korisnicima osiguranja, tako da bude sve korektno. Inače, što je ovako isto interesantno, ako je temperatura iznad 25 stepeni, a u autobusu se ne upali klima, vi možete tužiti prevoznika, pa da dobijete naknadu štete. To se isto dešava. Pre su mene zvali autoprevoznici da im proverim da li je bilo tog dana temperatura veća od 25 stepeni. Ako je temperatura iznad 25 stepeni, klima je obavezna.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

01:10 TEŠKE POSLEDICE NEVREMENA U BEOGRADU! RHMZ izdao upozorenje i za naredni period