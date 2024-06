KOME SE OBRATITI AKO DRVO OŠTETI VAŠ AUTOMOBIL? Iz Milenijum osiguranja pojednostavili: Ova polisa beleži rast zbog nevremena!

Nevreme koje je juče pogodilo Beograd, pljuskovi sa grmljavinom, kao i jak vetar napravili su problem u glavnom gradu.

Vetar je u Mirijevu i Malom Mokrom Lugu lomio drveće, a oštećeni su i mnogi automobili.

foto: RINA

Naša novinarka Teodora Borozan bila je znatiželjna oko toga kako nadokanditi štete koje su prouzrokovane jakim nepogodama, a odgovore je potražila kod sagovornika Danila Vasića iz Milenijum osiguranja.

Vasić je odgonetnuo ko plaća štetu u slučaju manjeg ili većeg oštećenja na prevoznim sredstvima tokom olujnih neprilika:

- Što se tiče osiguranja vozila, vozila možemo osigurati kroz Kasko polisu, odnosno kroz polisu od automobilske odgovornosti. Prva vrsta osiguranja jeste osiguranje od automobilske odgovornosti i to je ono obavezno osiguranje koje se ugovara prilikom registracije vozila. Ta polisa zapravo štiti sva treća lica od naše odgovornosti. Ta polisa pokriva praktično sve materijalne i nematerijalne štete koje načinimo trećim licima. Što se tiče Kasko osiguranja, to je dobrovoljno osiguranje koje ugovaramo i time štitimo svoj automobil. Ovih dana je primećen porast zahteva za Kasko osiguranjem upravo zbog ovih svih nepogoda koje su nas zadesile u poslednji godinu dana. Te rizike koje pokriva Kasko polisa, to su rizici, zapravo, saobraćeni rizici, odnosno i rizici od vremenskih nepogoda koji su sada u fokusu. To je pre svega mislim na grad, na poplavu bujicu, visoku vodu, zimi se dešava pad leda, odnosno snega i tako dalje.

- Naravno, uz te rizike pokriveni su i svi rizici, i saobraćeni rizici za nezgode koje mi izazovemo. Ta polisa pokriva praktično sve materijalne štete. Što se tiče još dodatnih rizika koje pokriva sama polisa, na primer, interesantno da kažemo gledaocima da to u niz slučaja se dešava, na primer, kada dođe do loma stakla, dođe do loma retrovizora, dođe do udara životinja, odrona... Svi ti rizici su pokriveni Kasko polisom.

Potom je odgonetnuo kome se obratiti ako drvo udari vaš automobil, koje očigledno nema vlasnika:

- Za to bi trebalo da se obratite nadležnim instutucijama u opštini u kojoj se nalazite, da napišete dopis i prijavite štetu. Naravno, osiguravajuće društvo može da napravi procenu, odnosno zapisnik o oštećenju, sa kojim možete otići u pomenutu instituciju.

