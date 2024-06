"OVO JE KATASTROFA KOJU NIKO NE PAMTI" Ljudi u neverici sabiraju štetu nakon nevremena po Srbiji: "To je totalni mrak bio..."

Od početka meseca olujno nevreme nanosi štetu usevima, objektima i infrastrukturi širom Srbije. Poslednji na udaru bili su Gadžin Han i Golubac gde je prijavljena šteta na više od 1.000 objekata. Ministar Darko Glišić kaže da će država pomoći u saniranju štete, ali da je osiguranje ipak najbolja zaštita.

Na zapadu, kao i na jugu za domaćine neverica, za komisije koje popisuju štetu pune ruke posla.

“Ovo je katastrofa koju niko ne pamti, to je strašno. Ljudi su u neverici. Nije samo kod mene - u celom kraju ljudi se uglavnom bave voćarstvom - maline, kupine, šljive, to je uništeno 90 odsto“, kaže Radiša Đurđević iz sela Osladić kod Osečine.

foto: Printscreen/RTS

Časlav Prokić, povrtar iz Samarinovca kod Žitorađe ispričao je da je jedva stigao da uđe u kola kako bi se zaštitio od nevremena.

“To je totalni mrak bio, toliko velika oluja da ja ništa nisam video, ne znam kako sam otišao kući odavde”, naveo je Časlav Prokić.

Država podelila pomoć u crepovima, obećava i novčanu pomoć

Nevreme je juče odnelo i ljudski život. Stradale su i zgrade, jedan vrtić i nekoliko lokalnih puteva. Samo u Osečini država je podelila pomoć od pola miliona crepova.

Do kraja meseca znaće se ukupna šteta, a država će pomoći finansijski, kaže ministar za javna ulaganja Darko Glišić. Ipak, apeluje na građane da se osiguraju.

foto: Printscreen/RTS

“Država pokriva nekih 50 odsto osiguranja u poljoprivredi, u nekim lokalnim samoupravama one učestvuju sa 10 do 20 posto. Taj procenat koji pada na teret lica koje treba da plati to osiguranje je 20 do 30 odsto i mislim da kada dođete u ovakvu situaciju da se to zaista isplati - da na taj način imate miran san i jednu dozu sigurnosti”, rekao je Glišić.

foto: Printscreen/RTS

Zoran Ćirić iz Unije osiguravača Srbije navodi da je država i prethodnih godina kada su bile oluje izlazila sa humanitarnom pomoći, ali da ona ne može svima i svakom građaninu da vrati oštećenu imovinu na pređašnje stanje.

“Jedino što može da zaštiti našu imovinu, zdravlje, jeste polisa osiguranja”, poručio je Ćirić.

Oluje su, osim imovine, ogolile i naše karaktere, pokazale najbolje i najgore. Mnogo je građana koji su pomagali komšijama rame uz rame sa radnicima komunalnih službi i jedinicama. Nažalost, ima i onih koji su u nevreme podigli cene usluga i robe.

Kurir.rs/RTS