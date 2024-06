I DANAS PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM: Upaljen meteo alarm zbog nepogoda, RHMZ objavio prognozu za naredne dane

Tokom jutra ponegde na području Mačvanskog i Kolubarskog okruga, kao i u Šumadiji, kiša ili lokalni plјuskovi, najavio je rano jutros RHMZ.

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo, mestimično sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

U drugom delu dana očekuju se i sunčani intervali. Duvaće slab do umeren vetar, pretežno severni i severozapadni. Najniža temperatura biće od 15 do 19, a najviša od 26 do 31 stepena.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno i toplo, povremeno sa lokalnim kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana očekuju se i sunčani intervali. Najniža temperatura biće oko 19, a najviša oko 29 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

Upaljen meteo alarm

U većem delu Srbije, izuzev Bačke i Srema, upaljen je žuti meteo alarm zbog kiše i grmljavine. Ovo upozorenje znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

foto: Printscreen/RHMZ

Vreme narednih dana

Subota: Pretežno sunčano i toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni, uveče u skretanju na južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 21, a najviša od 30 do 34 stepeni.

Nedelja: Pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 23, a najviša od 33 do 36 stepeni.

Ponedeljak: Pretežno sunčano i veoma toplo vreme, pre podne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u centralnoj Srbiji nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 24, a najviša od 30 stepeni na krajnjem severozapadu do 36 stepeni na jugoistoku Srbije.

Od utorka se očekuje veoma nestabilno vreme sa čestom pojavom pljuskova i grmljavine i padom temperature.