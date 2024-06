SKOČILE CENE UGRADNJE I SERVISIRANJA KLIME Za običan uređaj od 13.000 dinara pa naviše: Ovo su detaljni iznosi, čeka se baš dugo

Početkom leta serviseri klima-uređaja su povećali cene svojih usluga. Servisiranje sada košta od 4.500 do čak 10.000 dinara, dok je i iznos ugradnje papren i u zavisnosti od klime iznosi od 13.000 do 20.000 dinara.

Vladimir Dujaković, serviser za klima-uređaje, rekao je za TV Prva da su cene povećane u odnosu na prethodni period.

foto: Shutterstock

- Stiglo je jedno povećanje koje su ljudi primetili. Imali smo jedan trenutak iznenađenja, poskupeo je dosta bakar u zadnje vreme tu su i porezi i doprinosi koji se povećavaju stalno. Osim toga uveli su nam i licenciranje to je dosta uticalo na cenu rada kao i što je jako teško zadržati radnika jer su uslovi rada ozbiljni. Radi se po 15,16 sati dnevno kad su špicevi sezone - rekao je Dujaković i dodao:

- Cena servisa je tu negde od 4.500 do 6.000 dinara. Naravno, ima pojedinaca koji koriste frku pa podignu cenu i do 10.000 za servis. Ugradnja klime ide od 13.000 do 14.000 dinara za običnu klimu, a za inverter je standardna cena oko 18.000 do 20.000 dinara.

foto: Kurir televizija

- Da nema ljudi koji zakazuju i otkazuju na deset mesta ne bi se čekalo toliko. Konstantno imamo nekih otkazivanja i zakazivanja pa od realnih nedelju dana čekanja to se prolongira na tri nedelje čekanja, ali uvek može da iskrsne neki termin tako da nema pravila.

Kurir.rs/ Tv Prva/ A. K.

