SRPSKI TURISTA OPLEO PO KONOBARU U CRNOJ GORI Seo da popije kafu, a pobesneo zbog onoga što mu je rekao: "Ustao sam i otišao"

Crna Gora je mnogim našim građanima omiljena destinacija za letovanje, zato mnogi srpski turisti godišnje odmore provode upravo na crnogorskom primorju, dok se na društvenim mrežama svakodnevno dele razna iskustva sa letnjeg odmora.

Iako s jedne strane vlasnici lokala i ugostiteljskih objekata na crnogorskom primorju kažu da su nezadovooljni i ljuti na naše turiste jer ne dolaze u kafiće i restorane već uglavnom borave na plažama na peškirima, s druge strane pojedini naši turisti su, sudeći po komentarima nakon povratka sa letovanja, nezadovoljni uslugom ugostitelja u komšiluku.

Milan K. kaže za Kurir da je bio neprijatno iznenađen reakcijom konobara na jednoj poznatoj plaži na crnogorskom primorju kada je seo u kafić da popije kafu.

foto: Ana Paunković

- Stigao sam na plažu oko pet sati popodne. Trebalo je da sačekam devojku sa društvom da dođe, pa da sednemo da pojedemo nešto. Za to vreme sam hteo da popijem kafu i piće da se osvežim malo jer je bilo pretoplo. Zauzimam jedan sto na terasi za četvoro jer čekam i njih i prilazi mi konobar. Poručujem kafu i kiselu vodu za početak - rekao nam je mladić i dodao:

foto: Ana Paunković

- Međutim, samo što sam to izustio konobar me sasekao rečenicom rekavši mi da ne mogu sam da sedim za stolom i pijem kafu i piće, već da ako želim da ostanem tu moram odmah da poručim i hranu jer velika je gužva i ne isplati mu se da meni to donosi dok sedim sam, a možda veći broj ljudi čeka mesto i hoće da poruči nešto više.

foto: Ana Paunković

Turista je kazao da ga je razbesnela njegova reakcija i neljubaznost i to što nije čak ni dozvolio da kaže da čeka društvo te da je zato baš tu seo.

- Istog trenutka sam ustao sa stolice i otišao. Ne mogu da verujem da se onako ophode prema gostima. Tolika neljubaznost nemam reči. Društvo je stiglo posle dvadesetak minuta i na moje insistiranje otišli smo u drugi restoran da jedemo. Bezobrazluk, a onda se žale na turiste koji ne žele da iznajme ležaljke jer su preskupe pa većina njih ponese peškir i suncobran i ceo dan uživa na plaži.

