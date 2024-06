ZAŠTO MLADI MARIHUANU NE GLEDAJU KAO DROGU? Pekić odgonetnuo: Situaciju u celom svetu je alarmantna, POGLEDAJTE STATISTIKU!

Kancelarija Vlade Srbije za borbu protiv droga objavila je alarmantne podatke, među kojima je posebno neverovatno i zabrinjavajuće otkriće da osam odsto srednjoškolaca u Srbiji marihuanu uzima gotovo svakodnevno.

Iz Kancelarije je upozoreno da čak 40 odsto mladih marihuanu ne doživljava kao drogu!

Zbog čega je to tako odgonetnuo je gost "Pulsa Srbije" Milan Pekić, direktor vladine kancelarije za borbu protiv droga.

Pekić je otkrio kako je uopšte došlo do toga da mladi list kanabisa ne doživljaju kao drogu:

- To je inače izveštaj UN za borbu protiv kriminala, to je godišnji izveštaj za 2022. godinu i on zaista daje podatke na globalnom nivou i oni ukazuju da društvo mora da se suprostavi više i bolje protiv ove počasti koja se zove droga. Kako je moguće, pa moguće je, mladi ljudi su najrizičnija grupa, a godine se samo spuštaju, oni upijaju ono što im društvo pruža. Po pomenutom izveštaju preko 292 miliona ljudi starosti 15 do 64 godine je probalo neku vrstu droge, a marihuana je najčešća zloupotrebljena droga u svetu, ali to važi i za Srbiju.

Potom je pričao o tome kako se dolazi do pomenutih opijata:

- Marihuana je biljka koja može da se uzgaja u veštačkim, ali i prirodnim uslovima, naša klima tome odgovara. Nas ugrožava deo marihuane koja dolazi preko Albanije i Crne Gore do naše teritorije, ali i sa prostora KiM, što mi trenutno ne kontrolišemo.

Kurir.rs

