RHMZ UPOZORAVA: STIŽE VRUĆ AFRIČKI TALAS! Pali se meteo alarm, temperatura ide do 37 stepeni, a od ovog datuma opet NEVREME

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U brdsko-planinskim predelima, pre svega na jugozapadu i istoku Srbije, sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti sa retkom pojavom kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren vetar, severnih pravaca, krajem dana i tokom noći u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura biće od 15 do 20, a najviša od 30 do 34 stepena.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplije. Najniža temperatura biće od 18 do 20, a najviša oko 33 stepena.

Upozorenje na visoke temperature

"Danas početak kratkotrajnog priliva veoma toplog vazduha sa severa Afrike ka našem području. Maksimalna temperatura danas od 30 do 34 stepena, a sutra i u ponedelјak od 32 do 37 uz tropske noći u urbanim sredinama.

foto: Printscreen/RHMZ

Upozorenje ne vremenske nepogode

U ponedelјak uveče i noću, kao i u utorak (1. i 2. jul) ponovo pojava grmlјavinskih nepogoda sa gradom, olujnim vetrom i velikom količinom padavina za kratko vreme. Za konkretne lokacije izdavaćemo hitna upozorenja jedan do dva časa unapred", navodi se u upozorenju RHMZ.

Upaljen meteo alarm

foto: Printscreen/RHMZ

U celoj Srbiji danas je na snazi žuti meteo alarm zbog visokih temperatura, a u juzgozapadnoj i istočnoj upaljeno je ovo upozorenje i zbog grmljavine. Žuti meteo alarm znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

foto: Printscreen/RHMZ

Kako je objavio RHMZ, sutra će na snazi biti narandžasti meteo alarm zbog ekstremno visokih temperatura, a ovo upozorenje znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.