"TAJ STRAH KAD ME JE DVAPUT POKLOPIO TALAS, NE MOGU DA OPIŠEM" Iskustva Srba sa plaže na Lefkadi koja opominju i spasavaju živote

Jedna od omiljenih zanimacija kupača na plaži, skakanje u talase, kao i plivanje kada je more nemirno, samo u jednom trenutku može da se pretvori u tragediju. Svedočenja Srba koji su svojim očima gledali ljude kako se dave u talasima, bez šanse da im se pomogne, teška su. Isto je i sa pričama onih koji su prošli pravu golgotu.

Srbi koji su prošle godine bili prisutni tokom davljenja rumunskog državljanina na Lefkadi tokom talasa, iako su svi pokušali da im pomognu, opominjujuća su i zastrašujuća. Budući da su talasi normalna pojava na moru i da se stalno dešavaju, nekolicina njih je rešila da sunarodnicima objasne kako su talasi sve samo ne šala.

O tome svedoči i tragedija mladog Kragujevčanina koji se utopio prošle godine spasavajući devojku iz talasa.

Koliko su opasni talasi na Lefkadi?

Unutar objave na instagram stranici "Nikana.gr" oni su podelili i svoja lična iskustva, od kojih je najstrašnije bilo svedočenje Aleksandra, mladića iz Severne Makedonije kojem su talasi na Lefkadi udarom slomili butnu kost.

"Nema šala sa talasima. Prošle godine 08.08 na Lefkadi, tačnije plaža Megali Petra sam slomio butnu kost (femur) zbog talasa. Imao samo obilno unutrašnje krvarenje. Izvukli su me instant jedan Srbin i Španac.. Odmah nakon toga su me odvezli u bolnici u Lefkasu gde me je na moju sreću operisao me izvrstan ortoped - hirurg Dr. Spyridon Maragkos. Zahvalan sam mu za ceo život i za svaki korak nakon nesreće. Trenutno imam 13 šrafova, 4 stege i šipku u desnoj nozi. Pozdrav i oprezno!", napisao je on.

U sledećem primeru jedna Srpkinja je objasnila kako ljudi ne obraćaju pažnju na znakove spasilaca usled pravljenja selfija. Sem toga, kako je istakla stalno je sve prepuno dece koja, kako je rekla, ne osećaju strah.

"Bila sam na plaži kada se ovo desilo i nije tačno da je situacija bila naivna jer je bio plićak jer su spasioci sve vreme duvali u pištaljke i držali ljude dalje od vode, talasi su bacali do trećeg reda ležaljki. Ali fora jeste u tome što mame i mnogo ljudi je bilo kod talasa zbog slikanja. Sad je bilo prelepo na Katizmi, ali teško je opustiti se.

Koliko su ljudi obazrivi tokom talasa?

Ko je prisustvovao takvoj sceni kao prošle godine, zna. Postavljena je kula sa spasiocima na sredini plaže ove godine, tu je i motorni čamac za spasavanje pored kule. U onoj situaciji prošle godine nije bilo motornog čamca, nisam stručna da li se sa njim sme u takve talase kakvi su bili. Primetila sam da deca iz Grčke opušteno ulaze u talase, bio je državni praznik pa je Katizma bila puna Grka i valjda pošto je deci more blisko nemaju strah.", napisala je Rosa.

Ispod njenog komentara, nadovezala se devojka po imenu Aleksandra koja je dodatno objasnila koji momenat kod talasa ljudi moraju da izbegavaju ukoliko ne žele da prizivaju tragediju.

"Danima gledam na Katizmi ljude koji ulaze da se “igraju” sa velikim talasima, ako već ulaziš, zašto ne naučiš “pravila” te igre? Zašto ljudi stojite na mestu gde se talas lomi? Prvi kad vas poklopi sledeći će da vas samo melju dalje.. ako ste već ušli i želite da se igrate, uđite dublje u vodu i zaronite u talas koji dolazi, a ako želite da izađete, sačekajte pravi talas i pustite se da vas on ponese do obale, samo gledajte da sledeći veliki talas nije odmah iza tog.. Na kraju, ako su istaknute narandžasta ili crvena zastavica, jednostavno nemojte ulaziti u vodu", objasnila je.

Na kraju, oglasila se i žena iz Srbije koju je muž spasao od davljenja na Lefkadi.Prema njenim rečima, talas ju je dva puta poklapao.

"Mene je muž spasao baš na Katizmi pre 5 godina. Taj strah kad me je dvaput poklopio talas ne mogu vam opisati. Lefkada po mom mišljenju nije destinacija za kupanje, već za turistički obilazak - na oko prelepa, ali preopasna.", napisala je Tijana.

Saveti kako se izboriti sa talasima

Za vreme jakih talasa preporučljivo je ne prilaziti moru, jer je voda nepredvidiv element, a jedan korisnik društvenih mreža dao je korisne savete kako se sa njima izboriti.

"Ako se nađete uhvaćeni u struji, ključno je da ostanete mirni i zapamtite ove korake kako biste došli na sigurno:

1. Ne borite se protiv struje. Struja povlačenja i struja izvlačenja snažni su kanali vode koji otiču od obale, a pokušaj plivanja protiv njih može vas iscrpiti.

2. Plivajte paralelno s obalom. Nakon što izađete iz struje, koja je obično uska, plivajte pod kutom prema plaži. Zapamtite, strujne struje vas neće povući na dno; samo će vas odvući od obale. Dakle, očuvanje energije i ostati smiren ključni su za vaš opstanak. Pre odlaska u vodu uvek proverite uslove na plaži i ako ste u nedoumici, nemojte ulaziti u vodu", posavetovao je on.

