OKONČANA DRAMA U GRČKOJ: Pronađen muškarac (34) iz Beograda, oglasila se njegova porodica

S.Đ. (34) iz Beograda otišao je u četvrtak na Kefaloniju sa prijateljem i od tada se nije javio porodici.

Kako je rekla zabrinuta sestra, njemu dva dana telefon nije bio dostupan, a poslednji zabeležen signal mobilnog telefona bio je kod plaže Markis Gialos.

Međutim, porodica je u međuvremenu dobila informaciju da je on dobro i uspela da kontaktira sa njim.

Otišao da sa kolegom obilazi plaže motorom

Kako je ranije rekla, on sutra treba da se vrati sa letovanja.

- On je od četvrtka tamo, a trebalo bi da se vrati letom sutra u Beograd. Meni je sve to čudno, jer da je izgubio telefon ili ima neki drugi problem, javio bi se do sada na neki drugi način. Pošto bi sutra trebalo da sleti, sigurno bi se snašao, da nam javi da ga sačekamo - kaže njegova sestra.

- Otišao je na letovanje sa drugom. Ono što ja znam je da su imali dogovor da motorom obilaze plaže. Ja ne zna ko je taj prijatelj, to je neki njegov kolega sa posla koga ja nikada nisam upoznala - dodala je.

Turisti nestaju u Grčkoj

Situacija koja se dogodila posebno je zabrinula porodicu, ali i javnost, jer je u poslednje vreme sve više vesti o nestancima turista. Neki se završe i tragično.

Serija nestanaka počela je nakon što je poznati TV voditelj i lekar Majkl Mozli (67) nestao dok je sa porodicom letovao na ostrvu Simi.

Policija je odmah pokrenula veliku potragu za njim, a nakon nekoliko dana njegovo telo je pronađeno.

